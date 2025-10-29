Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Д ва полски изтребителя прехванаха руски шпионски самолет, летящ без активен транспондер над Балтийско море във вторник, съобщиха полските въоръжени сили в сряда, съобщава Newsweek.

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство, се посочва в изявление на Оперативното командване на Варшава.

🔴#BREAKING: Polish jets intercepted a Russian aircraft carrying out a reconnaissance mission in international airspace without a filed flight plan and with its transponder turned off, the Polish Armed Forces have said. pic.twitter.com/PPn6hLNAba — TVP World (@TVPWorld_com) October 29, 2025

По данни на военните, машината не е нарушила въздушното пространство на Полша. Двата полски изтребителя МиГ-29 са ескортирали руския самолет извън района.

„Благодарение на високата бойна готовност, професионализма на пилотите и ефективното функциониране на системата за противовъздушна отбрана, операцията беше проведена бързо, резултатно и безопасно“, заявиха от полските въоръжени сили.

Балтийско море често е наричано „езерото на НАТО“, тъй като е заобиколено от държави – членки на алианса. Русия обаче поддържа значително военно присъствие в своя анклав Калининград, разположен на балтийското крайбрежие между Полша и Литва.