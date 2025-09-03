Свят

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, обяви полското командване.

3 септември 2025, 17:44
Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия
Източник: istock/Getty Images

П олша изпрати изтребители и постави системите си за противовъздушна отбрана на тревога, след като Русия започна нов масивен въздушен удар срещу съседна Украйна в ранните часове на 3 септември.

Оперативното командване на въоръжените сили на Полша заяви, че „са предприети всички необходими процедури“ за гарантиране на безопасността на полското въздушно пространство.

Полски самолети реагираха на руски удари близо до границата

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, добави полското командване.

В изявлението се посочва, че полските и съюзническите самолети са били активирани рано в сряда (3 септември), като Оперативното командване е взело мерки за безопасност в районите близо до украинската граница. Състоянието на тревога бе в сила до около 8 ч. сутринта, когато командването отбеляза намалена заплаха от руски удари по украинските региони, граничещи с Полша.

По време на руските въздушни удари над Украйна полските власти не са регистрирали нарушения на въздушното си пространство.

„Благодарим на НАТО и на Въздушно-космическите сили на Кралство Нидерландия за подкрепата“, заявиха от Оперативното командване, като добавиха, че нидерландските изтребители F-35 са помогнали за гарантиране на безопасността на полското въздушно пространство.

Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин

Русия нанесе нова вълна от ракетни и дронови удари срещу Украйна през нощта срещу 3 септември, като са били засегнати различни региони из страната.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 430 от 502 дрона и 21 от 24 ракети, изстреляни от Русия през нощта. Три ракети и 69 дрона са достигнали целите си на 14 места, а отломки са паднали на други 14 локации.

Източник: БГНЕС    
Полша Русия ВВС
