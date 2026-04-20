Свят

Политическа криза се разгаря в Румъния

Най-голямата партия в управляващата коалиция оттегля подкрепата си за премиера

20 април 2026, 22:35
Източник: EPA/БГНЕС

"Ще продължа да изпълнявам мандата си, работейки за гражданите, така че да осигурим стабилност на управлението и да направим каквото трябва за страната", заяви тази вечер премиерът на Румъния Илие Боложан.

Той направи изказването след извънредно заседание на ръководената от него Национално-либерална партия, а повод за коментара му стана днешното решение на най-голямата партия в управляващата коалиция - Социалдемократическата партия (СДП), да оттегли подкрепата си за него.

Боложан определи решението като безотговорно и погрешно.

"През лятото на миналата година, в трудна за Румъния ситуация, сформирахме коалиция, която се основаваше на три елемента: ред във финансите на страната, добро управление и уважение към гражданите. Днес виждаме заплаха за финансите, както и взривяване на правителството, и всичко това направено при пълна липса на уважение към гражданите“, подчерта премиерът и допълни: "Ще продължим да осигуряваме управлението на страната ни, за да да преминем през тази сложен за Румъния период. Би било безотговорно и в международен план да постъпим по друг начин. Имаме кризи, създадени от конфликта в Близкия изток, вътрешна криза с дефицита. Трябва да подсилим икономиката, не да я отслабим, както се случва чрез решенията, взети от СДП".

Румънските социалдемократи гласуваха почти единодушно да оттеглят подкрепата си за премиера Илие Боложан. Този ход може да тласне страната към политическа криза.

Социалдемократическата партия, най-голямата в парламента, се присъедини към проевропейската управляваща коалиция през юни миналата година след месеци на политически сътресения.

Членката на ЕС и НАТО Румъния изпадна в хаос, след като президентските избори бяха анулирани през декември заради руска намеса и мащабна кампания в социалните мрежи в подкрепа на крайнодесния кандидат Калин Джорджеску.

Правителството на Боложан предприе поредица от непопулярни мерки, сред които повишаване на данъците, в опит да намали бюджетния дефицит на Румъния, който е най-големия в Европейския съюз.

Тези действия предизвикаха недоволството на социалдемократите, които смятат, че електоралната им подкрепа се топи за сметка на крайната десница.

Лидерът на партията Сорин Гриндяну заяви след вота, че социалдемократите ще действат "през следващите дни" в съответствие с волята на своите членове, но не обяви категорично, че партията напуска управлението.

Президентът Никушор Дан заяви, че въпреки „политическата турбулентност“ страната ще остане на верния курс по отношение на публичните финанси и достъпа до европейски средства.

"Все още се надявам, че ще намерим начин да запазим силно, прозападно правителство за Румъния", добави той.

Източник: БТА, Мартина Ганчева, БГНЕС    
