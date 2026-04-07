Метрото в Букурещ поскъпва с 40% от 1 май

Цената на еднократното пътуване ще се увеличи от 5 на 7 леи (от 0,98 на 1,37 евро)

7 април 2026, 09:08
„Metrorex“ – фирмата, която обслужва подземната железница в румънската столица Букурещ, предложи увеличи цените на билетите с около 40 процента, считано от 1 май тази година, предава Аджепрес.

Според проектонаредба, публикувана на официалния сайт на Министерството на транспорта, цената на еднократното пътуване ще се увеличи от 5 на 7 леи (от 0,98 на 1,37 евро ), две пътувания ще струват 14 леи вместо 10 (2,75 вместо 1,96 eвро), за 10 пътувания жителите и гостите на града ще плащат 55 вместо 40 леи (10,79 вместо 7,85 евро).

24-часовата карта ще се увеличи от 12 на 18 леи (от 2,35 на 3,53 евро), едноседмичната карта – от 45 на 60 леи (от 8,83 на 11,77 евро), а едномесечната – от 100 на 140 леи (от 19,62 на 27,47 евро)

Абонамент за шест месеца ще струва 700 вместо досегашните 500 леи (137,33 вместо 98,09 евро), а едногодишната карта ще поскъпне от 900 на 1300 леи (от 176,56 на 255,04 евро).

Увеличението на цените идва на фона на нарастващите разходи за експлоатация и поддръжка на инфраструктурата на „Metrorex“.

Последното поскъпване на билетите в метрото в Букурещ бе през януари 2025 г., когато цената на едно пътуване се повиши от 3 на 5 румънски леи (от 0,59 на 0,98 евро). Тогава картата за 10 пътувания се увеличи от 25 (4,90 евро) на 40 леи (7,85 евро). По-дългосрочните абонаменти също претърпяха корекция в цената.

Източник: Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева    
