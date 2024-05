Полицията арестува младеж, хвърлил бомбички срещу синагога във Варшава

П олската полиция арестува 16-годишен младеж, заподозрян за нападението срещу синагога с коктейли „Молотов“ и каза, че ще поиска от прокуратурата още днес да започне разследване, предаде Асошиейтед прес.

Посегателството срещу синагогата „Нозик“ беше извършено към 1 ч. в нощта срещу сряда, като са нанесени щети по фасадата на сградата. По това време в храма не е имало хора и никой не е пострадал.

A Molotov cocktail was thrown tonight at the Nożyk Synagogue - the only synagogue that survived in Warsaw after the Holocaust.

Outrageous Antisemitic attacks such as this can not be tolerated today. The perpetrators must be found and punished. pic.twitter.com/wAeSKSxz1b