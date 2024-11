Погребаха актрисата Маги Смит на частна церемония в Ричмънд

П огребението на обичаната актриса Маги Смит се състоя тихо в понеделник в крематориума Мортлейк в Ричмънд, повече от месец след кончината ѝ.

На частната служба, на която присъстваха семейството, приятели и близки колеги, беше отбелязан животът на 89-годишната звезда, чиято кариера продължи десетилетия и ѝ донесе международно признание, най-вече за ролята ѝ на страховитата графиня-вдовица в „Абатство Даунтън“.

Dame Maggie Smith honoured in intimate funeral in Richmond https://t.co/qk7IA5QA8b — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 5, 2024

Гостите бяха поканени да пристигнат в 16:00 ч., където бяха посрещнати на церемонията, описана от един от присъстващите като „красива, топла и изпълнена със смях“.

Един от гостите сподели: „Толкова красиво сбогуване с Маги Смит днес. Беше топло и забавно, изпълнено с любов и блестящи надгробни речи, с най-хубавите химни, изпълнени от всички. Беше трогателно, но не и тъжно, защото нейният живот беше толкова богато изживян.“

Маги Смит почина на 27 септември в болница „Челси и Уестминстър“ след продължително боледуване.

Родена в Илфорд, Източен Лондон, Маги Смит прекарва последните си години в Западен Съсекс.

Погребението ѝ се състоя на място, което служи и за последен покой на няколко забележителни личности, сред които бившият министър-председател Маргарет Тачър, съпругът ѝ Денис и комикът Томи Купър.

Маги Смит, известна най-вече с култовата си роля на професор Макгонагъл във филмите за Хари Потър, беше обявена за „истинска легенда“ на сцената и екрана след кончината си на 89-годишна възраст.

Dame Maggie Smith honoured in intimate funeral in Richmond https://t.co/O8etMRrjZ6 — R@ch@el (@Rachael57098924) November 5, 2024

Повече от половинвековната кариера на Маги ѝ донесе признание почти от самото начало, а през 1959 г. тя получи наградата Bafta за обещаващ дебютант за криминалния филм Nowhere To Go.

През 2010 г. тя зае централно място в успеха на сериала „Абатство Даунтън“ в ролята на язвителната Вайълет Кроули, която ѝ печели награда „Еми“.

