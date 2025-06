Истината за трагедията с "Титан": Култ към личността, страх и фатална небрежност

Б они Карл си спомня ясно съобщението, което получила от приятелка през юни 2023 г.: „Видя ли? OceanGate са в новините.“

Сърцето ѝ се свило. Веднага заподозряла какво е станало – и кого засяга това. „Но си помислих: ‘Господи, не искам да съм права.’“

На 18 юни подводният апарат „Титан“, създаден от бившия ѝ работодател – амбициозната изследователска компания OceanGate – изчезва край бреговете на Нюфаундленд, Канада. Мисията му: спускане на дълбочина от 3 900 метра до останките на легендарния "Титаник". Светът затаи дъх в очакване, докато екипите отчаяно търсеха петимата пасажери и членовете на екипажа, обречени в мрак на три километра под повърхността, с изтичащ кислород.

Четири дни по-късно на океанското дъно бяха открити разкъсани отломки от 7-метровата подводница – недалеч от мястото на покой на „Титаник“. „

"Титан“ се е срутил под смазващото налягане на морските дълбини, като убива всичките петима души на борда – включително съоснователя на OceanGate и пилот на мисията, 61-годишния Стоктън Ръш.

„Когато намериха останките, бях съсипана. И до днес ме разтърсва“, казва Карл със сълзи в очите. „Ядосана съм. Това не трябваше да се случва.“

И все пак, за хората, близки до OceanGate и нейния амбициозен – дори доминиращ – лидер, случилото се не е изненада. Две години по-късно, докато Бреговата охрана на САЩ се готви да публикува окончателния си доклад след мащабно разследване, картината около зловещия край на „Титан“ става все по-ясна. И по-зловеща.

Разследването на Бреговата охрана, заедно с новия документален филм на Netflix „Титан: Катастрофата на OceanGate“ и интервютата на PEOPLE с бивши служители и доверени лица на Ръш, разкриват: фатално компрометиран дизайн, небрежност, култ към личността и фирмена култура на страх и мълчание, прикриваща рискове от обществеността.

