Актрисата от "Отчаяни съпруги" Валери Махафи почина

Н осителката на „Еми“ актриса Валери Махафи почина на 71-годишна възраст, съобщи "Индипендънт".

Звездата от „Младият Шелдън “ и „Отчаяни съпруги“, която беше диагностицирана с рак, почина на 30 май, потвърди съпругът й Джоузеф Кел.

„Загубих любовта на живота си, а Америка загуби една от най-обичаните си актриси. Ще ни липсва“, каза Кел в изявление.

Родена в Индонезия, Махафи започва кариерата си на Бродуей, като участва в шест пиеси и мюзикъла през 70-те и 80-те години. Тя се появява и в повече от дузина неофициални и регионални продукции, включително „Отело“ с Морган Фрийман и „Ромео и Жулиета“ с Том Хълс.

След като се утвърждава като многостранна театрална актриса, Махафи става търсена в телевизионни и филмови продукции. Първият пробив на Махафи в телевизията е в дневната сапунена опера „The Doctors“, за която е номинирана за награда „Еми“ през 1980 г.

През 1992 г. печели наградата „Еми“ за поддържаща женска роля за работата си в „Northern Exposure“. Махафи играе Ева в комедийно-драматичния сериал, излъчван по CBS от 1990 до 1995 г.

Други забележителни телевизионни роли на Махафи включват Алма Ходж в третия сезон на „Отчаяни съпруги“, учителката Виктория МакЕлрой в „Младият Шелдън“ и Хелън Пъргман в „Big Sky“. Тя е гостувала в десетки сериали през кариерата си.

Филмографията ѝ включва роли в „Jungle 2 Jungle“, „My First Wedding“, „Sully“ и трилърът „The 8th Day“. Тя спечели признание за независимия филм „French Exit“ от 2020 г. с Мишел Пфайфър и Лукас Хеджис, който ѝ донесе номинация за наградата „Independent Spirit Award“.

