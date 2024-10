Мрачната комедия със скандални тайни "Отчаяни съпруги" стана на 20 години

С ъс своите остроумни реплики, педантичен стил и комично стоическо поведение е лесно да се разбере защо Бри Ван де Камп се превърна в любимка на зрителите на сериала „Отчаяни съпруги“, когато той дебютира преди 20 години на тази дата, припомня CNN.

Мрачната комедия, която се фокусира върху скандалните тайни на привидно обикновените обитатели на Уистерия Лейн, моментално се катапултира до комерсиален и критически успех. С участието на разнообразен актьорски състав по-голямата част от сериала се фокусира върху живота на капризната Сюзън Майер (в ролята Тери Хачър), бившата високопоставена бизнес дама, станала майка на пет деца-Линет Скаво (Фелисити Хъфман), бившия моден модел Габриел Солис (Ева Лонгория) и перфекционистката домакиня Бри Ван де Камп (в ролята Марша Крос).

Сериалът е харесан от публиката и критиката още от самото начало, като повече от 20 милиона зрители се включват в първия епизод, след което сериалът е награден със седем награди „Еми“ и три „Златни глобуса“ за осемгодишния си период на излъчване.

Зрителите за първи път се запознават с Бри, с нейния елегантен червен боб и перфектно изпилени вежди, като съпруга и майка, която е силно вдъхновена от майката на създателя на сериала Марк Чери. В гардероба на Бри спортните комплекти пуловери и полите до коляното (често съчетани с перлено колие) очевидно са вдъхновени както от бившата първа дама Нанси Рейгън, така и от Шарлот Йорк от „Сексът и градът“. Не след дълго обаче фасадата на Бри като Степфордски съпруги се пропуква. В хода на сериала тя се сблъсква със съкрушителни конфликти с децата си, борба с алкохолизма, три брака и скандална фалшива бременност.

