"Не можех да понасям песента на "Приятели": Дейвид Шуимър разкри как славата промени живота му

З вездата от "Приятели" Дейвид Шуимър сподели размислите си за славата и за това как огромният успех на сериала е повлиял на живота му. В откровен разговор той разкри, че дълго време не е понасял да слуша тематичната мелодия на шоуто, просто защото я е чувал прекалено често.

Шуимър говори за неприязънта си към I'll Be There For You на The Rembrandts в подкаста Making a Scene, воден от британските комици Мат Лукас и Дейвид Уолиамс.

David Schwimmer Says ‘Friends’ Theme Song Was Exhausting for a ‘Period of Time’ | Videohttps://t.co/9PID6fy7Ug — TheWrap (@TheWrap) April 3, 2025

„Ще бъда напълно честен – имаше период, в който само чуването на тази песен… ъъъъ“, призна актьорът в епизода от началото на седмицата.

„Знаеш ли какво имам предвид? Просто имах такава реакция. Бях я чувал толкова много пъти“, добави той.

„Всеки път, когато се появиш в предаване, токшоу или интервю, това е песента, с която те представят. В един момент просто започнах да реагирам зле на нея“, обясни Шуимър.

Актьорът изигра ролята на Рос Гелър в култовия ситком, излъчван в продължение на 10 сезона между 1994 и 2004 г., заедно с Лиса Кудроу, Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк и покойния Матю Пери. Шуимър сподели и спомените си за първите сблъсъци със славата, припомняйки си последния път, когато е успял да се появи на публично място без да бъде разпознат – през 1994 г.

„Джим Бъроуз, режисьорът на "Приятели", ни заведе във Вегас… това беше преди сериалът да излезе в ефир или каквото и да било такова“, разказа той.

„В един момент той ни каза: ‘Запомнете този момент – това е последният път, когато ще можете да минете тук незабелязано.’ И беше прав.“

David Schwimmer Says He Couldn't Listen to 'Friends' Theme Song For a "Period of Time" https://t.co/yVfMidIkh1 — The Hollywood Reporter (@THR) April 3, 2025

Шуимър разказа и за един конкретен инцидент, който потвърдил думите на Бъроуз.

„Моментът, в който разбрах, че Джим е бил прав, беше на летището в Лос Анджелис. Опитвах се да хвана полет. Не съм от онези актьори, които се движат с антураж. Просто съм си аз, сам“, каза той.

„Минавах през LAX, търсех си гейта и изведнъж чух писък, който буквално ме вцепени. Беше ужасяващо – помислих си, че някой е наръган или нещо подобно.“

„Оказа се група момичета, които ме видяха, започнаха да крещят и просто се втурнаха към мен… буквално ме сграбчиха“, разказа Шуимър. „И не искаха да ме пуснат… Беше наистина страшно.“

„Отне ми много време да свикна с този тип слава“, призна той. „По онова време имаше по три коли, които те следят навсякъде. Денонощно стояха пред къщата ти. Личният живот просто изчезваше.“

There was a time when David Schwimmer couldn't even listen to the #Friends theme song.



“Just hearing the theme song would really… I just had that reaction. I mean, I just had heard it so many times.” https://t.co/ItfzsICF2k — Variety (@Variety) April 3, 2025

Шуимър също така разказа на Лукас и Уолиамс как връзката му с "Приятели" и тематичната песен на шоуто се е променила през годините, особено когато детето му започнало да гледа сериала на около деветгодишна възраст.

„Приготвям закуска или нещо такова и чувам смеха на детето си“, сподели той. „Цялото ми отношение към песента и към шоуто се промени. Отново.“