Почина легендарният басист на „ZZ Top”, Дъсти Хил

П очина дългогодишният басист на „ZZ Top”, Дъсти Хил.

Той си е отишъл от този свят на 72 годишна възраст в дома си в Хюстън, Тексас.

За смъртта му съобщиха неговите колеги Били Гибънс и Франк Биърд.

„Натъжени сме от новината днес, че нашият приятел Дъсти Хил е починал в съня си в дома си в Хюстън, Тексас. На нас, заедно с легионите фенове на „ZZ Top” по целия свят, ще ни липсва твоето постоянно присъствие, добрината ти и ангажираността ти да създаваш основата на „Top”-а. Завинаги ще бъдем свързани с онова „Blues Shuffle in C”. Момчетата добавят: „Ще ни липсваш много, амиго”.

Не е ясно дали смъртта на Дъсти е свързана по някакъв начин с контузията на тазобедрената става, която музикантът претърпя наскоро, принуждавайки го да се оттегли от турне с колегите от групата. Той беше заместен от Елууд Франсис.

Дъсти е един от оригиналните членове и основатели на „ZZ Top” като водещ басист и втори вокалист, откакто рок групата стартира през 1969 г. След него остават хитове като „Gimme All Your Lovin”, „Sharp Dressed Man”, „Legs”, „Got Me Under Pressure” и др.