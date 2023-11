Н а 100-годишна възраст почина Хенри Кисинджър, бившият държавен секретар на САЩ, чието непринудено насърчаване на грубата американска мощ помогна за оформянето на света след Втората световна война, съобщи неговата консултантска фирма.

„Д-р Хенри Кисинджър, уважаван американски учен и държавник, почина днес в дома си в Кънектикът“, съобщи Кисинджър Асошиейтс в изявление късно в сряда. В него се казваше, че семейството на Кисинджър ще организира частно погребение, като възпоменателната служба ще се състои по-късно в Ню Йорк. Не е посочена причина за смъртта.

Former Secretary of State Henry Kissinger has died at 100. As the media prepares to sanitize his legacy, history will not forget his true record of bloodshed and war crimes in the service of Empire pic.twitter.com/RXSbCXQfcw