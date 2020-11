За какво Хенри Кисинджър предупреди Байдън

Б ившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър заяви, че идващата администрация на Байдън трябва да действа бързо за възстановяване на линиите за комуникация с Китай, които са се разпаднали през годините на Тръмп или ще рискуват криза, която може да прерасне във военен конфликт.

"Ако няма основа за някакви съвместни действия, светът ще попадне в катастрофа, сравнима с Първата световна война", каза Кисинджър по време на откриващата сесия на Bloomberg New Economy Forum. Той каза, че военните технологии, които са налични днес, ще направят подобна криза "дори по-трудна за контролиране" от тези от предишни епохи.

"Америка и Китай сега все повече се насочват към конфронтация и провеждат своята дипломация по конфронтационен начин", каза 97-годишният Кисинджър в интервю за главния редактор на Блумбърг нюз Джон Миклетуейт. "Опасността е, че ще настъпи някаква криза, която ще надхвърли реториката до действителния военен конфликт".

