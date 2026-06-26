Любопитно

Неслучилата се романтична история между принц Хари и Кортни Кардашиян

Популярната комичка Катрин Райън разкри как през 2026 г. е направила пикантен опит да влезе в ролята на Купидон. Тя е настоявала риалити звездата Кортни Кардашиян да зареже гаджето си и да започне връзка не с друг, а с британския принц Хари

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 11:50
Неслучилата се романтична история между принц Хари и Кортни Кардашиян
Източник: Getty Images

Л юбовната история на принц Хари с Меган Маркъл е можела да има съвсем различно начало и напълно неочаквано лице.

Години преди херцогът на Съсекс да срещне бъдещата си съпруга, той почти е бил запознат с мегазвездата от риалити ефира Кортни Кардашиян. Това е щяло да бъде една от най-шокиращите и коментирани двойки в историята на шоубизнеса, пише испанското издание HOLA!

Изненадващото разкритие дойде от канадската комичка Катрин Райън. Наскоро тя си спомни с блясък в очите как се е опитвала да влезе в ролята на професионална сватовница по време на бляскаво парти в Лондон, организирано от британския комик Джими Кар през пролетта на 2016 г.

По думите на Райън, веднага след като влязла на събитието, тя забелязала Кортни Кардашиян да разговаря приятелски с първата братовчедка на Хари – принцеса Беатрис.

Източник: БТА
  • „Зарежи Скот и вземи принца!“

Като дългогодишен и запален фен на фамилията Кардашиян, Райън веднага се приближила до основателката на козметичния бранд Poosh. По това време Кортни преминаваше през изключително тежък период в сложните си, дългогодишни отношения с бащата на децата си Скот Дисик.

„Отидох директно при нея, защото бях обсебена от тяхното риалити шоу. Казах ѝ в очите: 'Трябва незабавно да напуснеш Скот!'. А тя ме погледна объркано и отвърна: 'Как да го направя? Та той в момента е в къщата ми'. Тогава настоях: 'Просто не се прибирай там. Трябва да приключиш с него'“, спомня си през смях комичката.

Когато Кортни я попитала в упор с кого тогава се предполага да излиза, Райън изобщо не се поколебала. Под погледа на стоящата наблизо принцеса Беатрис, тя изстреляла: „Ами, какво ще кажеш за принц Хари?“.

По-късно Райън се пошегува пред медиите, че това събиране е имало пълен смисъл, тъй като е щяло да обедини две от най-известните кралски династии в света – британската корона и кралиците на американския ефир. Историята обаче мълчи дали Хари и Кортни изобщо някога са провели последващ разговор.

Източник: Getty Images
  • Кучешките уши в Snapchat, които промениха всичко

Потенциалният задокеански романс така и не получи шанс за развитие, тъй като животът на Хари се преобърна на 180 градуса само броени седмици по-късно. През юли 2016 г. принцът беше запознат с Меган Маркъл, докато младата актриса беше на почивка в Лондон за тенис турнира Уимбълдън.

В хитовия си документален сериал за Netflix двойката разкри, че Хари за първи път забелязал Меган в кратко видео в Instagram, публикувано от техен общ приятел. В клипа бъдещата херцогиня използвала забавния тогава филтър с „кучешки уши“ в Snapchat, което накарало принца буквално да загуби ума си и да попита: „Коя е тази жена?“.

Първата им среща се състояла в ексклузивния частен клуб на „Дийн Стрийт“ 76 в Лондон. Въпреки че Хари закъснял с половин час заради бруталния трафик, химията помежду им била моментална.

Само няколко седмици по-късно те заминаха на романтично къмпинг пътешествие в дивата природа на Ботсвана, далеч от папараците, което ги свърза завинаги и доведе до пищната им кралска сватба през 2018 г.

В крайна сметка Кортни Кардашиян също откри своето приказно щастие. След като окончателно скъса със Скот Дисик, тя намери истинската любов в лицето на барабаниста на рок групата Blink-182 Травис Баркър, за когото се омъжи на пищна церемония в Италия през 2022 г.

Въпреки че срещата между кралските особи и империята Кардашиян така и не се състоя, разкритието на Катрин Райън остава един от най-забавните моменти в поп културата тип „какво би било, ако...“, който можеше да пренапише съвременната светска история.

Редактор: Стела Христова
принц Хари Меган Маркъл Кортни Кардашиян Катрин Райън кралско семейство Кардашиян
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