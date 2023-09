Пламъци разрушиха емблематичен небостъргач в Судан (ВИДЕО)

Е дна от най-известните забележителности в Судан, небостъргач, извисяващ се над река Нил, в който се помещава централата на голяма петролна компания, се превърна в тлееща отломка на фона на тежките боеве между враждуващите военни фракции в столицата, предаде Ройтерс.

Централата на "Грейтър Найл петролиъм опърейтинг кампъни" (GNPOC) е построена по време на петролния бум преди обявяването на независимостта на Южен Судан през 2011 г. и е един от най-скъпите строежи в Судан. Пламъци и дим се издигаха от сградата със стъклена фасада във финансовия квартал на Хартум, близо до мястото, където реките Сини и Бели Нил се сливат, и до райони, за които се сражават суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Не е ясно каква е причината за пожара, който от събота е обхванал небостъргача. СБП обвиниха армията, че го е атакувала заедно с други важни сгради на фона на усилията за изтласкване на паравоенните бойци от позициите, които са заели в столицата в началото на конфликта. От страна на армията все още няма коментар.

Central Khartoum in flames as war rages across Sudan



