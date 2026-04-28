Зеленски заплаши Израел със санкции заради "откраднато" украинско зърно

Правителството в Киев подготвя пакет от санкции, насочен както срещу хората, транспортиращи зърното, така и срещу участниците в сделките от израелска страна

28 април 2026, 15:30
У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Киев може да наложи санкции на израелски физически и юридически лица, които купуват зърно, произведено в окупираните от Русия украински територии, ход, който подчертава нарастващото напрежение между двете страни.

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши да санкционира израелски лица и компании, замесени в покупката на зърно от региони под руски контрол.

Правителството в Киев подготвя пакет от санкции, насочен както срещу хората, транспортиращи зърното, така и срещу участниците в сделките от израелска страна, съобщи Зеленски в публикация в социалната мрежа X във вторник.

Зеленски: Русия ни пречи да изнесем 22 млн. тона зърно

Изявлението му идва на фона на ескалиращо напрежение между двете държави, които по принцип са част от западния лагер, но чиито отношения се обтягат заради продължаващите връзки на Израел с Русия.

Два кораба, за които се твърди, че превозват разграбена украинска пшеница, са се насочили към Израел тази седмица, за да акостират в пристанището на Haifa Port и да разтоварят товара си. Израелското издание Haaretz по-рано съобщи, че досега в страната вече са били разтоварени четири пратки със "заграбено" зърно от Украйна.

Според Зеленски Киев е предприел "всички необходими стъпки по дипломатически канали", за да предотврати подобни случаи, но това не е било достатъчно, за да спре доставките.

Зеленски към Израел: Ще трябва да живеете с избора си

"Това не е, и не може да бъде, легитимен бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби пристигат в пристанищата на страната и какъв товар превозват", подчерта той.

Още в понеделник двете страни си размениха остри реплики, след като израелският външен министър Гидиън Саар обвини Украйна, че не е представила доказателства за твърденията си.

Изказването му беше в отговор на позицията на украинския външен министър Андрий Сибига, който заяви, че е "трудно да се разбере липсата на адекватна реакция от страна на Израел" на легитимните искания на Киев.

Последни новини

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Любопитно Преди 27 минути

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама“, предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

България Преди 40 минути

СГС е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение

,

Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

Любопитно Преди 53 минути

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Черните куртки се изправят срещу звездните готвачи в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 55 минути

Още един участник сваля куртката си завинаги

Wings for Life World Run

Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Любопитно Преди 59 минути

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия

<p>Отнеха имунитета на Диана Шошоака</p>

Отнеха имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Свят Преди 59 минути

Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления

Автомобил прегази малко дете в Розино

Автомобил прегази малко дете в Розино

България Преди 1 час

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Свят Преди 1 час

Ранени са петима души

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Любопитно Преди 1 час

Екипажът на Delta и трима медицински доброволци се превърнаха в герои, след като помогнаха на бременна жена да роди успешно в небето над САЩ

Свидетелства за изнасилвания и "ферма за бебета": Какво се е случвало в ранчото "Зоро" на Епстийн

Свидетелства за изнасилвания и "ферма за бебета": Какво се е случвало в ранчото "Зоро" на Епстийн

Свят Преди 1 час

"Множество млади мъже" са били дрогирани и изнасилвани в ранчото "Зоро" на Джефри Епстийн, според нов разтърсващ доклад

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

България Преди 1 час

Престъплението, което разтърси обществото, беше извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие през 2023 г.

<p>Катастрофа с тир затвори временно АМ &quot;Тракия&quot; край Пазарджик</p>

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

България Преди 1 час

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

,

Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

Любопитно Преди 1 час

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

Издирват 94-годишен мъж с деменция, изчезнал във Варненско

Издирват 94-годишен мъж с деменция, изчезнал във Варненско

България Преди 1 час

Извършват се обходи в района, като основно се претърсва местността ''Крушките'', в близост до дома му

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на Гара Лакатник

,

Вдъхновени от крилата на насекоми: Учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Любопитно Преди 2 часа

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Служителите говорят: Какво се крие зад фасадата на Хари и Меган

Edna.bg

Орлин Горанов ще пее в Монреал и Торонто

Edna.bg

Вратарят на Арсенал: 14 години се готвя за този момент

Gong.bg

Димитър Велковски спечели WINBET Гол на кръга

Gong.bg

4-годишно дете загина, след като беше прегазено от кола в Карловско

Nova.bg

Обединените арабски емирства напускат ОПЕК и ОПЕК+

Nova.bg