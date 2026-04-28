Зеленски заплаши Израел със санкции заради "откраднато" украинско зърно

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Киев може да наложи санкции на израелски физически и юридически лица, които купуват зърно, произведено в окупираните от Русия украински територии, ход, който подчертава нарастващото напрежение между двете страни.

Правителството в Киев подготвя пакет от санкции, насочен както срещу хората, транспортиращи зърното, така и срещу участниците в сделките от израелска страна, съобщи Зеленски в публикация в социалната мрежа X във вторник.

Изявлението му идва на фона на ескалиращо напрежение между двете държави, които по принцип са част от западния лагер, но чиито отношения се обтягат заради продължаващите връзки на Израел с Русия.

Два кораба, за които се твърди, че превозват разграбена украинска пшеница, са се насочили към Израел тази седмица, за да акостират в пристанището на Haifa Port и да разтоварят товара си. Израелското издание Haaretz по-рано съобщи, че досега в страната вече са били разтоварени четири пратки със "заграбено" зърно от Украйна.

Според Зеленски Киев е предприел "всички необходими стъпки по дипломатически канали", за да предотврати подобни случаи, но това не е било достатъчно, за да спре доставките.

"Това не е, и не може да бъде, легитимен бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби пристигат в пристанищата на страната и какъв товар превозват", подчерта той.

Още в понеделник двете страни си размениха остри реплики, след като израелският външен министър Гидиън Саар обвини Украйна, че не е представила доказателства за твърденията си.

Изказването му беше в отговор на позицията на украинския външен министър Андрий Сибига, който заяви, че е "трудно да се разбере липсата на адекватна реакция от страна на Израел" на легитимните искания на Киев.