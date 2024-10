"Пица номер 40" - разкриха заведение в Дюселдорф, предлагало кокаин към пиците си

Г ерманската полиция обискира пицария в град Дюселдорф, която е предлагала кокаин към доставките на пица, предаде Асошиейтед прес.

За да получат наркотичното вещество към поръчката си, клиентите е трябвало да изберат т.нар. „пица номер 40“.

Order pizza number 40, get a side of cocaine: German pizzeria busted for drug scheme German police have uncovered a drug trafficking operation in Düsseldorf involving a pizzeria that secretly delivered cocaine alongside pizza orders. #gbsdigital pic.twitter.com/ZnGNEEWwqA

„Това са били едни от най-добре продаваните пици“, заяви на пресконференция в Дюселдорф полицейският началник Михаел граф фон Молтке.

Той посочи, че подозрението на полицията, че в пицарията се върши нещо нередно, се е зародило след сигнал, подаден й от инспектори по храните, посетили обекта през март. След това служители от отдела за борба с наркотиците започнали да наблюдават ресторанта и не след дълго установили защо "пица номер 40" е била толкова популярна.

Когато полицията е обискирала апартамента на управителя на пицарията, 36-годишният мъж е изхвърлил от прозореца чанта, пълна с наркотици, „която е паднала право в ръцете на служители на реда“. В нея е имало 1,6 килограма кокаин, 400 грана канабис и 268 000 евро в брой.

Полицията каза, че няколко дни по-късно управителят на заведението е бил освободен от ареста и скоро е подновил продажбите на "пица номер 40", съпроводена от доза кокаин. Това е дало възможност на разследващите да се запознаят по-подробно с веригата за доставка и след няколко седмици близо 150 полицейски служители са разбили цяла група за разпространение на наркотици в Западна Германия. Задържани са били трима заподозрени, сред които и 22-годишен мъж, сочен за ръководител на схемата. Силите на реда са обискирали жилищата и служебни помещения на още 12 заподозрени.

German police busted a pizzeria in the western city of Düsseldorf that also delivered a side order of cocaine when customers asked for item number 40 on the menu.



“That was one of the best-selling pizzas,” criminal director Michael Graf von Moltke told reporters in Düsseldorf. pic.twitter.com/Rq0DOjzdRc