Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

М ъж бе екзекутиран в Иран за убийството на местен началник на службите за сигурност, съобщи днес агенция Тансим.

Мъжът бе признат за виновен, че през декември 2022 г. е извършил нападение срещу автомобил на силите за сигурност в град Семиром, на около 600 км южно от столицата Техеран. Той е застрелял в главата местния началник.

Атаката е извършена малко след масовите протести през есента на 2022 г., предизвикани от смъртта на младата иранка от кюрдски произход Махса Амини, починала в ареста, отбеляза ДПА. Тя бе задържана от нравствената полиция по обвинение, че не е спазила стриктните ислямски правила за облекло.

По време на протестите стотици хора бяха убити при сблъсъци с полицията и силите за сигурност.

Правозащитници отдавна критикуват строгото прилагане на смъртното наказание в Иран, управляван от авторитарен режим. Те обвиняват съдебната власт, че използва екзекуциите за сплашване на инакомислещите, допълни ДПА.

Според ООН близо 1000 души са били екзекутирани в Иран миналата година, а през тази броят им е над 840.