Свят

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Той е застрелял в главата местния началник през декември 2022 г.

6 септември 2025, 15:25
Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност
Източник: iStock photos/Getty images

М ъж бе екзекутиран в Иран за убийството на местен началник на службите за сигурност, съобщи днес агенция Тансим.

Мъжът бе признат за виновен, че през декември 2022 г. е извършил нападение срещу автомобил на силите за сигурност в град Семиром, на около 600 км южно от столицата Техеран. Той е застрелял в главата местния началник.

Атаката е извършена малко след масовите протести през есента на 2022 г., предизвикани от смъртта на младата иранка от кюрдски произход Махса Амини, починала в ареста, отбеляза ДПА. Тя бе задържана от нравствената полиция по обвинение, че не е спазила стриктните ислямски правила за облекло.

По време на протестите стотици хора бяха убити при сблъсъци с полицията и силите за сигурност.

Правозащитници отдавна критикуват строгото прилагане на смъртното наказание в Иран, управляван от авторитарен режим. Те обвиняват съдебната власт, че използва екзекуциите за сплашване на инакомислещите, допълни ДПА.

Според ООН близо 1000 души са били екзекутирани в Иран миналата година, а през тази броят им е над 840.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Иран Екзекуция Смъртно наказание Протести в Иран Махса Амини Полиция за морал Правозащитници Авторитарен режим Служби за сигурност
Последвайте ни

По темата

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Свят Преди 52 минути

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж

<p>Спасиха парапланерист от скали край Габрово</p>

Спасиха парапланерист от скали край Габрово

България Преди 2 часа

Човекът е ударил главата си

<p>Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни</p>

Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни

България Преди 3 часа

Хиляди пътуващи образуваха тапи по пътя за ГКПП „Кулата“

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Любопитно Преди 4 часа

Ябълките съдържат и различни полифеноли, включително антоцианини

Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски с контрапредложение: Владимир Путин може да дойде в Киев

Свят Преди 4 часа

В момента седем страни са готови да бъдат домакини на среща между Зеленски и Путин, но определено не в Москва, казва външният министър на Украйна

<p>И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе</p>

И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе

България Преди 4 часа

Прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени

<p>От неделя: Нови правила за движение по пътищата</p>

Новите правила за движение по пътищата влизат в сила от неделя

България Преди 5 часа

Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

<p>Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението</p>

Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

България Преди 5 часа

По първоначални данни има пострадали

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“

Свят Преди 6 часа

Доналд Тръмп заяви, че САЩ не говори за смяна на режима във Венецуела

<p>Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден</p>

Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

България Преди 6 часа

Огънят продължава да превзема нови територии

Владимир Путин

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Свят Преди 7 часа

Въпреки това, руският президент заяви, че е готов за срещи „на най-високо ниво“

<p>Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението</p>

Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението

България Преди 8 часа

Поздравленията на хората с власт в България по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Протестът в Нови Сад

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

Свят Преди 8 часа

„Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич по повод присъствието на евродепутати на протеста в Нови Сад

Доналд Тръмп с указа, който превръща Министерство на отбраната в Министерство на войната

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Свят Преди 9 часа

„Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес“, каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет

<p>6 септември: Търновската конституция е възстановена</p>

6 септември: Търновската конституция е възстановена

Любопитно Преди 9 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Отделени земи, едно сърце &ndash; подвигът на Съединението</p>

Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Любопитно Преди 9 часа

Денят, в който почитаме подвигът на смелите и силата на народа

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

ТЕСТ: Избери си есенна напитка и виж накъде ще тръгне животът ти

Edna.bg

5 гениални, но ужасни мъже, които съсипаха съпругите си

Edna.bg

Винай Венкатешам и обещанието за нова култура в Тотнъм

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив ГО - Етър, съставите

Gong.bg

Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Nova.bg

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София

Nova.bg