Петролът поевтинява, но остава с близо 20% месечен ръст

Повишеният риск по ключовите морски маршрути оскъпява превоза и застраховането на петролните доставки.

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, но остават напът да отчетат ръст от около 20% за месеца на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,87 долара, или 2,1%, до 87,12 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI загуби 2,14 долара, или 2,56%, до 81,45 долара за барел.

Въпреки понижението и двата основни петролни сорта са напът да приключат месеца с поскъпване от приблизително една пета.

Петролът поскъпна с близо 4% заради напрежението в Близкия изток

Повече доставки през Ормузкия проток

Натискът върху цените идва от признаците за увеличаване на доставките през Ормузкия проток, които частично компенсират геополитическото напрежение, посочва старшият анализатор на суровини в ANZ Даниел Хайнс.

При нормални условия през протока преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Маршрутът остава във фокуса на пазарите заради конфликта между САЩ и Иран.

Саудитска Арабия търси по-голяма защита на морските маршрути

Саудитска Арабия работи по създаването на многонационална коалиция за засилване на сигурността около протока Баб ел Мандеб, Червено море и Аденския залив – ключови маршрути за световните енергийни доставки.

Инициативата е получила подкрепата на 14 държави, сред които Египет, Пакистан, Судан, Турция и Джибути, съобщава саудитското министерство на отбраната.

След един от най-силните си ръстове: Цените на петрола отново тръгнаха надолу

Междувременно подкрепяните от Иран хути в Йемен обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия и заплашиха корабоплаването в Червено море – алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол.

По-високи разходи за транспорт и застраховки

Танкерният трафик през Ормузкия проток и Червено море продължава, но по-високият риск за сигурността увеличава транспортните разходи и застрахователните премии.

Това задържа значителна геополитическа надбавка в цените на петрола. Според анализатора на Phillip Nova Приянка Сачдева, макар котировките да са се понижили спрямо последните си върхове, общата тенденция остава възходяща.