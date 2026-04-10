Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Цените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен. Въпреки това цените все още се насочваха към спад

10 април 2026, 07:40
Ц ените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Въпреки това цените все още се насочваха към спад, тъй като напрежението отслабна около крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран, докато Израел даде сигнал за възможен дипломатически пробив, заявявайки, че е готов да започне директни преговори с Ливан възможно най-скоро.

Фючърсите на Brent се повишиха с 58 цента, или 0.60%, до 96.50 долара за барел към 03:38 GMT. Фючърсите на West Texas Intermediate се повишиха с 49 цента, или 0.50%, до 98.36 долара за барел. За тази седмица и двата контракта досега са загубили 11%, което е най-големият седмичен спад от юни 2025 г.

Атаките срещу енергийни съоръжения в Саудитска Арабия са намалили производствения капацитет на кралството с около 600 000 барела на ден и пропускателната способност на неговия тръбопровод Изток–Запад с около 700 000 барела на ден, съобщи саудитската държавна информационна агенция SPA в четвъртък, позовавайки се на официален източник от Министерството на енергетиката.

Опасенията от допълнителни прекъсвания в доставките на петрол се засилиха след този доклад, заявиха анализатори на ANZ в бележка от петък. „Първоначалната вълна на облекчение след обявяването на двуседмично примирие от президента Тръмп бързо отстъпи място на основателни съмнения“, заяви пазарният анализатор на IG Тони Сикамор в бележка.

„Всички погледи остават твърдо насочени към потоците на танкерите през Ормузкия проток за всякакви признаци на увеличена активност преди мирните преговори, насрочени за петък в Пакистан“, каза Сикамор.

Корабният трафик през протока беше значително под 10% от нормалните обеми в четвъртък въпреки примирието, тъй като Техеран затвърди контрола си, предупреждавайки корабите да се придържат към неговите териториални води, докато преминават.

Иран и САЩ се договориха във вторник за двуседмично примирие, с посредничеството на Пакистан, но боевете продължиха и след обявяването му. Анализаторите казват, че Пакистан ще се опита да настоява за по-трайно мирно споразумение, но може да няма необходимото влияние, за да принуди повторното отваряне на стратегическия воден път.

Иран иска да налага такси на корабите, преминаващи през протока, като част от мирно споразумение, заяви представител от Техеран пред Reuters на 7 април. Западните лидери и корабната агенция на ООН се противопоставиха на тази идея.

Ключовата артерия за потоците на петрол и газ беше на практика затворена от конфликта, който започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по Иран.

Цените на Brent могат да достигнат 190 долара за барел, ако потоците през Ормузкия проток останат на текущото ниво, заяви Джон Пейзи, президент на енергийните консултанти Stratas Advisors. „Ако Иран позволи увеличаване на потоците, цената на петрола ще бъде по-умерена, но все пак значително над нивата отпреди войната“, добави той.

Около 50 инфраструктурни обекта в Персийския залив са били повредени от удари с дронове и ракети през близо шестте седмици от началото на конфликта, а около 2.4 милиона барела на ден рафиниращ капацитет са изведени от експлоатация, според JPMorgan.

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Свят Преди 54 минути

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция

България Преди 1 час

Главна дирекция „Национална полиция“ стартира мащабна специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Любопитно Преди 9 часа

Иран и САЩ се съгласиха за примирие в Ливан

Свят Преди 10 часа

Това обяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Свят Преди 10 часа

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Свят Преди 10 часа

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

България Преди 10 часа

При инцидента няма последствия за машината и пътниците на борда

Тръмп готви голям подарък за Путин

Свят Преди 11 часа

През април Русия ще събере около 700 милиарда рубли (7,7 млрд. евро) от данъка върху експлоатацията на природните ресурси

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

България Преди 11 часа

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Свят Преди 12 часа

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни“

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Почти без изключение съюзниците правят всичко, което Съединените щати искат

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Свят Преди 12 часа

Той подчерта, че преговорите ще се съсредоточат върху „разоръжаването на "Хизбула"

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

България Преди 14 часа

Станала е катастрофа близо до отбивката за село Лозен

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

България Преди 14 часа

От МВР призоваха гражданите да подават сигнали

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Свят Преди 15 часа

Съобщава се за израелски удари по целия южен фронт

ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”

България Преди 15 часа

В сигналите се посочват нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 април, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 април, петък

Edna.bg

Хулио Веласкес няма да води Левски срещу ЦСКА

Gong.bg

Славия и Септември в спор за важни точки

Gong.bg

Разпети петък е - Денят на Христовите страдания

Nova.bg

„Бях на косъм от смъртта”: Кой и защо прави венозни вливки в козметични салони

Nova.bg