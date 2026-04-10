Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Ц ените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Въпреки това цените все още се насочваха към спад, тъй като напрежението отслабна около крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран, докато Израел даде сигнал за възможен дипломатически пробив, заявявайки, че е готов да започне директни преговори с Ливан възможно най-скоро.

Фючърсите на Brent се повишиха с 58 цента, или 0.60%, до 96.50 долара за барел към 03:38 GMT. Фючърсите на West Texas Intermediate се повишиха с 49 цента, или 0.50%, до 98.36 долара за барел. За тази седмица и двата контракта досега са загубили 11%, което е най-големият седмичен спад от юни 2025 г.

Атаките срещу енергийни съоръжения в Саудитска Арабия са намалили производствения капацитет на кралството с около 600 000 барела на ден и пропускателната способност на неговия тръбопровод Изток–Запад с около 700 000 барела на ден, съобщи саудитската държавна информационна агенция SPA в четвъртък, позовавайки се на официален източник от Министерството на енергетиката.

Опасенията от допълнителни прекъсвания в доставките на петрол се засилиха след този доклад, заявиха анализатори на ANZ в бележка от петък. „Първоначалната вълна на облекчение след обявяването на двуседмично примирие от президента Тръмп бързо отстъпи място на основателни съмнения“, заяви пазарният анализатор на IG Тони Сикамор в бележка.

„Всички погледи остават твърдо насочени към потоците на танкерите през Ормузкия проток за всякакви признаци на увеличена активност преди мирните преговори, насрочени за петък в Пакистан“, каза Сикамор.

Корабният трафик през протока беше значително под 10% от нормалните обеми в четвъртък въпреки примирието, тъй като Техеран затвърди контрола си, предупреждавайки корабите да се придържат към неговите териториални води, докато преминават.

Иран и САЩ се договориха във вторник за двуседмично примирие, с посредничеството на Пакистан, но боевете продължиха и след обявяването му. Анализаторите казват, че Пакистан ще се опита да настоява за по-трайно мирно споразумение, но може да няма необходимото влияние, за да принуди повторното отваряне на стратегическия воден път.

Иран иска да налага такси на корабите, преминаващи през протока, като част от мирно споразумение, заяви представител от Техеран пред Reuters на 7 април. Западните лидери и корабната агенция на ООН се противопоставиха на тази идея.

Ключовата артерия за потоците на петрол и газ беше на практика затворена от конфликта, който започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по Иран.

Цените на Brent могат да достигнат 190 долара за барел, ако потоците през Ормузкия проток останат на текущото ниво, заяви Джон Пейзи, президент на енергийните консултанти Stratas Advisors. „Ако Иран позволи увеличаване на потоците, цената на петрола ще бъде по-умерена, но все пак значително над нивата отпреди войната“, добави той.

Около 50 инфраструктурни обекта в Персийския залив са били повредени от удари с дронове и ракети през близо шестте седмици от началото на конфликта, а около 2.4 милиона барела на ден рафиниращ капацитет са изведени от експлоатация, според JPMorgan.