Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Сакраменто, трима души са с опасност за живота

Хеликоптерът беше превозил пациент до болница и се връщаше към мястото, от което беше изпратен, когато изпита „авария във въздуха“

7 октомври 2025, 09:56
Източник: iStock

М едицински хеликоптер се разби на магистрала в Сакраменто в понеделник вечерта, 7 октомври, като трима души на борда бяха критично ранени, включително жена, която трябваше да бъде спасена изпод летателния апарат, съобщиха официални лица, предаде New York Post

Хеликоптерът беше превозил пациент до болница и се връщаше към мястото, от което беше изпратен, когато изпита „авария във въздуха“ малко след 19:00 часа, заяви капитан Джъстин Силвия, говорител на пожарната служба в Сакраменто. Пилотът, медицинската сестра и парамедикът бяха откарани в болници и са в критично състояние, каза той. Никой на магистралата не е пострадал, добави Силвия, наричайки това „изумително“, като се има предвид, че хеликоптерът се е разбил в центъра на пътното платно.

„Хората съобщиха, че са видели хеликоптера да пада бързо надолу. Затова целият трафик забави“, каза Силвия.

Един от пострадалите беше затиснат под хеликоптера, а малък екип от пожарната служба успя да работи с хора на магистралата, за да повдигнат летателния апарат достатъчно, за да извадят жената и да я качат в линейка. „Бяха нужни всички усилия на около 15 души, за да повдигнат този апарат точно колкото да я извадим“, каза той.

Аварията доведе до затваряне на източните ленти на магистрала 50, съобщи офицер Майк Карильо, говорител на дивизията Вали на Калифорнийския пътен патрул.

Летателният апарат беше хеликоптер на REACH Air Medical, според компанията, която заяви в изявление, че „държат в мислите и молитвите си всички засегнати“. „В процес сме на установяване на детайлите около тази ситуация, както и състоянието на екипажа на REACH, които бяха откарани в местни болници“, се казва в изявлението на компанията.

На снимки, публикувани онлайн, се вижда дълга редица от коли на магистрала 50, задръстени точно зад разбилия се хеликоптер.

„Причината за катастрофата все още се разследва“, каза Карильо, добавяйки, че на място са спешни екипи и служители на Калифорнийския пътен патрул.

Лиза Каплан, член на градския съвет на Сакраменто, заяви, че е била на съпровождащо пътуване с правоприлагащите органи, които реагираха на катастрофата, и каза, че от разбилия се хеликоптер излизали кълба бял дим. „Това е наистина тъжно и отрезвяващо. Летя с пилоти на шерифа, които правят това ден след ден. И наистина те кара да си благодарен за всеки ден и за нашите служители и медицински пилоти“, каза тя.

Източник: New York Post    
