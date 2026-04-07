ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

Е вропейският съюз предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп, че евентуални удари срещу енергийна инфраструктура и мостове в Иран биха били в нарушение на международното право.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви в понеделник, че "всяко насочване към цивилна инфраструктура, включително енергийни обекти, е незаконно и неприемливо".

"Това важи както за войната на Русия в Украйна, така и за всички останали конфликти", подчерта той, цитиран от POLITICO .

Коща предупреди, че именно цивилното население на Иран ще понесе най-тежките последици при евентуална ескалация.

"След пет седмици война в региона е ясно, че само дипломатическо решение може да се справи с основните причини за конфликта", добави той.

U.S. President Donald Trump's threats to bomb power plants and bridges across Iran if it does not reopen the Strait of Hormuz would be a war crime, European Council President António Costa cautioned today, hours before Washington's deadline expires.

Изявлението идва, след като Тръмп публикува гневно съобщение в социалната си мрежа Truth Social, в което заплаши с мащабни удари.

"Вторник ще бъде ден на електроцентралите и мостовете, всичко наведнъж… Отворете проклетия проток, иначе ще живеете в ад", написа той, визирайки стратегическия Ормузки проток.

Според експерти и юристи международното право забранява умишленото атакуване на цивилни обекти.

"Не сме започнали": Тръмп с остро предупреждение към Иран

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит защити позицията на администрацията, като заяви, че САЩ "винаги ще действат в рамките на закона".

Междувременно Коща е провел разговори с иранския президент Масуд Пезешкиан, както и с лидери на Израел, Обединените арабски емирства и Пакистан, в опит да насърчи деескалация.

По думите на високопоставен европейски служител, целта на дипломатическите контакти е да се гарантира защита на цивилните, спазване на международното право и създаване на условия за преговори.

Trump Escalates Threats to Bomb Iran’s Power Plants After Rescue https://t.co/w2oPCIXauP — Bloomberg (@business) April 5, 2026

Европейските държави все по-често се превръщат в обект на критики от страна на Тръмп, тъй като отказват да се включат пряко във военните действия, въпреки че блокадата на Иран в Ормузкия проток води до рязък скок на световните енергийни цени.

Няколко страни от ЕС са отказали да предоставят американски бази за използване при евентуални удари. Това е решение, което Тръмп определи като "много разочароващо".

Миналата седмица Обединеното кралство организира виртуална среща с участието на 41 държави, сред които Франция, Германия и Канада, за координиране на обща позиция относно отварянето на протока.

Участниците са подкрепили дипломатически подход чрез ООН и са отхвърлили исканията на Иран за такси за преминаване.

Техеран настоява корабите да плащат за транзит през ключовия морски маршрут, който свързва износители на петрол и газ като Катар и Саудитска Арабия със световните пазари. Според данни на Lloyd’s List Intelligence, от 13 март насам през протока са преминали 26 кораба, като част от тях са платили такси в китайски юани.