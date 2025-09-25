Свят

Хаос в самолета: Агресивна пътничка нападна стюардеса, залепиха я с тиксо

Кети Дж. Дилоун е обвинена, че е обикаляла и крещяла из кабината на полет към Лас Вегас, отправяйки словесни заплахи към стюардесите

25 септември 2025, 13:41
Хаос в самолета: Агресивна пътничка нападна стюардеса, залепиха я с тиксо
Източник: Getty images/ iStock

П ътничка на American Airlines е била залепена с тиксо за седалката си, след като е нападнала стюардеса и е избухнала в яростна тирада, изпълнена с нецензурни думи, като странно е признала, че някога се е опитала да отрови баща си.

Кети Дж. Дилоун е обвинена, че е обикаляла и крещяла из кабината на полет към Лас Вегас, отправяйки словесни заплахи към множество стюардеси на 16 септември, съобщиха от Окръжната прокуратура на САЩ в Невада.

Дилоун пътувала с прекачващ полет в Шарлът, Северна Каролина, по време на връщане от Доминиканската република, когато пред очите на останалите пътници настъпил хаос.

Според властите персоналът на полета бил принуден да я задържи с ципове и тиксо заради поведението ѝ. След като била обездвижена на мястото си, Дилоун ритнала стюардеса, причинявайки ѝ падане.

Видео, публикувано в TikTok, показва нейния изблик на ругатни, като може да се чуе как крещи, че оковите я болят: „Не знаеш през какво, по дяволите, съм преминала, куч*о!“ – извикала Дилоун към стюардесата. 

След това тя странно призна, че е сложила „отрова за хлебарки“ в кафето на баща си, когато е била на 11 години, с намерението да го убие.

@corbohydrate American Airlines flight 2470 for CLT to Vegas #crazy #fyp #airplane #mentalillness #foryou ♬ original sound - corbohydrate

„Не се получи“, каза спокойно тя. „А в Доминиканската република го наричаме „Трес Пасито“.“

"Трес Пасито" – което означава „три малки стъпки“ – е мощен пестицид, използван за убиване на хлебарки и мишки, който е незаконен в САЩ, според Агенцията за опазване на околната среда.

Дилоун сякаш се успокоява за момент, когато започва да пее припева на песен на испански със същото име.

Въпреки това, секунди по-късно тя отново се разсейва: „Така че, ако някой иска да убие някого, да сложи отрова за хлебарки! Но се уверете, че не е с изтекъл срок на годност и че слагате достатъчно!“, крещи тя, твърдейки, че когато я е пробвала върху баща си, тя само го е „приспала“.

След кратък момент на мълчание – с все още напрегната атмосфера в кабината и пътници, опитващи се да игнорират избухването ѝ – Дилоун започва да крещи, че „шоуто е свършило“ и да бръщолеви, преди видеото да свърши.

ФБР арестува Дилоун, след като полетът кацна на международното летище "Хари Рийд" в Лас Вегас, и я транспортира до центъра за задържане в Хендерсън. Тя беше обвинена в едно нарушение на правилата за работа на екипажа на самолета и едно нападение чрез удряне, побой или нараняване.

Дилоун се яви за първи път в съда по обвиненията на 18 септември.

Предварителното изслушване е насрочено за 1 октомври.

Ако бъде призната за виновна, тя е заплашена с максимална присъда до 20 години затвор.

Източник: nypost.com    
Пътничка American Airlines Тиксо Нападение Стюардеса Заплахи Отрова Самолет Арест Хаос
