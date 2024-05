Най-дълго работилата стюардеса в света почина на 88 години

Б ет Неш, носителка на световния рекорд на Гинес за най-дълго служила стюардеса, почина на 88-годишна възраст, според изявления на American Airlines и Асоциацията на професионалните стюардеси.

„Скърбим за кончината на Бет Наш, която прекара почти седем десетилетия сърдечно в грижи за нашите клиенти във въздуха“, се казва в изявление на American Airlines, публикувано до X.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI