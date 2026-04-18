Папа Лъв XIV осъди експлоатацията на ресурси в Ангола, разкритикува „деспотите и тираните“

Светият отец също така осъди „социалните и природни бедствия“, свързани с „логиката на експлоатацията“ на материалното богатство

18 април 2026, 21:08
Източник: БТА/АР

П апа Лъв XIV днес остро осъди експлоатацията на природните ресурси в Африка и разкритикува „деспотите и тираните“, които обещават богатство, но не изпълняват обещанията си, което води до страдания и смърт, предаде Ройтерс.

В своята реч в богатата на петрол Ангола, която е третата спирка от обиколката му в Африка, папата призова анголците да работят за изграждането на общество, свободно от „робството, наложено от елитите, които са натрупали голямо богатство, но фалшива радост“.

Светият отец също така осъди „социалните и природни бедствия“, свързани с „логиката на експлоатацията“ на материалното богатство, предаде Франс Прес. „И преди съм говорил за материалните богатства, върху които слагат ръка влиятелни интереси, включително във вашата страна. Колко страдания, колко смърт, колко социални и природни бедствия са причинени от логиката на експлоатацията“, добави той в първата си реч в столицата на страната, Луанда.

Лъв Четиринадесети призова властите в Ангола да „не се страхуват от несъгласието“

Ангола се отличава ниската средна възраст на населението си, посочва АФП. Страната е доминирана от една и съща управляваща партия от обявяването на независимост през 1975 година.

„Ангола може да се развие значително, ако преди всичко, вие, които държите властта в страната, вярвате в разнообразието на нейното богатство“, каза Светият отец, обръщайки се към анголските власти. „Не се страхувайте от несъгласието, не потискайте визията на младите и мечтите на възрастните“, добави той.

Папата говори на португалски пред представители на властите, гражданското общество и дипломатическия корпус в португалоезичната страна.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Папа Лъв XIV Ангола Експлоатация на ресурси Деспоти и тирани Фалшиви обещания Социални бедствия
По темата

Иран затваря Ормузкия проток, „докато САЩ не вдигнат блокадата“

Иран затваря Ормузкия проток, „докато САЩ не вдигнат блокадата“

Учени разгадаха 500-годишна мистерия на Да Винчи за човешкото сърце

Учени разгадаха 500-годишна мистерия на Да Винчи за човешкото сърце

Иран е получил нови предложения за преговори за мир от САЩ

Иран е получил нови предложения за преговори за мир от САЩ

Щастие след развода: Натали Портман очаква трето дете на 44 години

Щастие след развода: Натали Портман очаква трето дете на 44 години

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

carmarket.bg
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Ексклузивно

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Преди 1 ден
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
Ексклузивно

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

Преди 1 ден
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Ексклузивно

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Преди 1 ден
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Ексклузивно

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Преди 1 ден
Свят Преди 3 часа

Иранският посланик в Индия Мохамад Фатхали е бил извикан в индийското външно министерство, където се е срещнал с министъра на външните работи на страната Викрам Мисри

Свят Преди 4 часа

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко потвърди в Telegram, че стрелецът е родом от Москва

България Преди 5 часа

Стилияна Николова се окичи с бронз в многобоя с общ сбор от 114.050 точки

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Свят Преди 5 часа

Администрацията на Тръмп и Ватикана влязоха в теологичен спор за легитимността на конфликта с Иран. Докато Джей Ди Ванс и Майк Джонсън се позовават на „справедливата война“, Католическата църква предупреждава, че съвременните оръжия променят всичко

България Преди 5 часа

На 19 април ще се проведат осмите предсрочни парламентарни избори в България

България Преди 7 часа

Срещата бе във връзка с подготовката и организацията на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г.

Парламентарни избори Преди 7 часа

Вижте в кои часове можем да упражним правото си на вот на 19 април

Парламентарни избори Преди 7 часа

Студенти и парламентарен вот: Как да гласувате в града, в който учите, ако имате електронна книжка

Парламентарни избори Преди 7 часа

Списък на заличените лица: Кога и защо името ви може да отпадне от предварителния избирателен списък

Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

Свят Преди 7 часа

По думите му в момента се провеждат изключително “чувствителни” дискусии, които изискват значително време и максимална сериозност

Свят Преди 7 часа

Холивудската звезда Кристина Апългейт води мъчителна битка с множествената склероза. След скорошна хоспитализация близките ѝ споделят за „адската реалност“ и борбата ѝ за всеки нов ден, докато тя остава безпощадно откровена за болката си

Любопитно Преди 7 часа

Кралицата на попа Мадона се завърна триумфално на фестивала Coachella 20 години по-късно! Легендата се присъедини към Сабрина Карпентър за зрелищно шоу, изпълнявайки вечните хитове „Vogue“ и „Like A Prayer“ и загатвайки за нов албум

Свят Преди 8 часа

Бразилецът, известен с прозвището "Святата ръка“ оставя след себе си едно от най-внушителните индивидуални наследства в историята на играта

Свят Преди 8 часа

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Алианса

Свят Преди 9 часа

Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път

България Преди 9 часа

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg
1

Облаци и дъжд в деня за размисъл

sinoptik.bg

След години тишина: Селин Дион се завръща с балада на френски

Edna.bg

Ванга показва гробницата на Бастет, заръчва човешки крак да не припарва до нея

Edna.bg

НА ЖИВО: Челси - Манчестър Юнайтед 0:1, три греди за домакините

Gong.bg

Тотнъм изпусна победата в самия край срещу Брайтън

Gong.bg

Започна гласуването в чужбина за 52-ото Народно събрание

Nova.bg

Въоръжен уби най-малко шестима души в супермаркет в Киев

Nova.bg