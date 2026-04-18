Папа Лъв XIV осъди експлоатацията на ресурси в Ангола, разкритикува „деспотите и тираните“

П апа Лъв XIV днес остро осъди експлоатацията на природните ресурси в Африка и разкритикува „деспотите и тираните“, които обещават богатство, но не изпълняват обещанията си, което води до страдания и смърт, предаде Ройтерс.

В своята реч в богатата на петрол Ангола, която е третата спирка от обиколката му в Африка, папата призова анголците да работят за изграждането на общество, свободно от „робството, наложено от елитите, които са натрупали голямо богатство, но фалшива радост“.

Светият отец също така осъди „социалните и природни бедствия“, свързани с „логиката на експлоатацията“ на материалното богатство, предаде Франс Прес. „И преди съм говорил за материалните богатства, върху които слагат ръка влиятелни интереси, включително във вашата страна. Колко страдания, колко смърт, колко социални и природни бедствия са причинени от логиката на експлоатацията“, добави той в първата си реч в столицата на страната, Луанда.

Лъв Четиринадесети призова властите в Ангола да „не се страхуват от несъгласието“.

Ангола се отличава ниската средна възраст на населението си, посочва АФП. Страната е доминирана от една и съща управляваща партия от обявяването на независимост през 1975 година.

„Ангола може да се развие значително, ако преди всичко, вие, които държите властта в страната, вярвате в разнообразието на нейното богатство“, каза Светият отец, обръщайки се към анголските власти. „Не се страхувайте от несъгласието, не потискайте визията на младите и мечтите на възрастните“, добави той.

Папата говори на португалски пред представители на властите, гражданското общество и дипломатическия корпус в португалоезичната страна.