Папа Франциск не е извън опасност

П апа Франциск прекара спокойна нощ и си почиваше в понеделник сутринта, съобщиха от Ватикана. 88-годишният понтифик е хоспитализиран от 14 февруари, тъй като се възстановява от двустранна пневмония, съобщава Newsweek.

Той продължава да управлява католическата църква и да участва в дейностите на Ватикана,

включително откриването на седмично духовно уединение чрез видеоконференция.

Пресслужбата на Светия престол съобщи в понеделник сутринта, че Франциск е имал „спокойна нощ и си почива“ в римската болница Джемели. Той продължава с терапиите, включително дихателна и двигателна физиотерапия, и е преминал на диета с твърди храни, съобщава Vatican News.

