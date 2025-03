Мистерията „Папски конклав“ – традиция, непроменяна от 8 века

Д окато папа Франциск продължава да се бори с двустранна бронхопневмония в болница в Рим, мнозина започнаха да се чудят какъв би бил процесът, ако той се оттегли по здравословни причини като своя предшественик, папа Бенедикт XVI. Никой не изключва подобна възможност, въпреки че самият Франциск многократно я е отхвърлял.

Методът, използван от католическата църква за избор на водач, остава почти непроменен през последните 800 години. Системата е известна като „Папски конклав“ и ще бъде използвана отново за избор на следващия папа, когато настъпи моментът.

Системата е демократична със силен акцент върху работата чрез множество кръгове на гласуване, докато се появи ясен консенсус. Според настоящите правила само кардинали под 80-годишна възраст имат право да гласуват.

Папският „конклав“ умишлено е обвит в мистерия, самият термин е латински и означава „заключена стая“, но ето някои от неговите правила и особености:

Кой има право да бъде избран за папа?

Кандидатите за глава на Римокатолическата църква трябва да са мъже и кръстени католици. И въпреки че не е изрично изискване, почти всеки понтифекс е бил кардинал, преди да бъде избран.

Няма възрастова граница за това кой може да стане папа, но Франциск беше на 76, когато пое поста, а сега е на 88 години. Папа Бенедикт XVI преди него беше на 78 и беше папа само осем години преди изненадващото си пенсиониране на 85 години.

Let’s dive into how the Catholic Church picks its pope—a process called the conclave today, but it wasn’t always so tidy.



Way back, papal elections were a wild mash-up of faith, politics, and raw power.



Here’s how it evolved over the centuries 🧵 pic.twitter.com/Th9Cew4aN2 — Catholic Frequency (@CatholicFQ) February 24, 2025

Кой го избира?

Папата се избира от 120 кардинали, които трябва да са на възраст под 80 години към момента на смъртта или оставката на предишния папа. Към 22 януари светът има 252 кардинали, от които 138 отговарят на изискването за възраст. Не е ясно как се избират 120-те, които избират папа. В предварителните срещи могат да участват лица над 80 години.

Свещена клетва за мълчание

Първият ден на конклава започва със специална литургия, след която кардиналите се събират в Сикстинската капела – дом на всички папски конклави от 1858 г. Пеейки молитви и химни те умоляват светци и Светия Дух да им помогнат да изберат папа. Всеки кардинал слага ръката си върху книга с евангелията и се заклева „с най-голяма вярност“ никога да не разкрива подробностите от конклава.

Майсторът на папските литургични тържества, служител, който организира религиозни церемонии от папата по време на неговия мандат, след това извиква „Extra omnes“ — латински за „Всички вън“. Всички с изключение на избраните кардинали си тръгват и гласуването може да започне.

Съществува изключителна секретност на процеса. Според архиепископията на Торонто кардиналите могат да бъдат отлъчени от църквата, ако изтече информация и параклисът се проверява за подслушвателни устройства преди и след конклава.

⛪ The Papal Conclave – A Mysterious Tradition of Choosing the Pope



📜 Since the 13th century, the conclave has been one of the most secretive and ritualistic elections in the world. It is during this sacred event that the College of Cardinals, locked inside the Sistine Chapel,… pic.twitter.com/UpQefe1RB5 — MindVoyager (@Karol1669024) March 5, 2025

Как гласуват кардиналите?

Самите кардинали седят от двете страни на Сикстинската капела. Имената на девет кардинали се избират на случаен принцип, за да ръководят и организират гласуването. Трима стават Скрутатори, чиято работа е да наблюдават гласуването. Още трима събират гласовете и още трима ги обработват.

Всеки кардинал пише избора си за папа върху хартия, надписана с латинските думи за „Избирам за върховен понтифекс“. Те се приближават един по един до олтара и казват: „Призовавам за свидетел Господа Христа, който ще ми бъде съдия, че гласът ми се дава за този, когото пред Бога смятам, че трябва да бъде избран“.

Сгънатата бюлетина се поставя върху кръгла чиния и се плъзга в овална сребърно-златна урна. След като бъдат пуснати, бюлетините се отварят една по една от трима проверяващи, които записват имената и ги четат на глас.

Кардиналите могат да запазят своите собствени резултати на предоставен лист хартия, но трябва да предадат бележките си, за да бъдат изгорени в края на гласуването.

След това проверяващите събират гласовете и записват резултатите на отделен лист хартия, който се съхранява в папския архив. Докато проверяващият чете всяко име, той пробива всяка бюлетина с игла през думата „eligo“ (латински за „избирам“), завързва бюлетините с конец и завързва възел.

След това бюлетините се оставят настрана и се изгарят в пещта на параклиса заедно с химикал, за да се получи бял или черен дим; бяло, когато кръг от гласуване води до нов папа и черно, когато кардиналите не са стигнали до решение.

Колко време продължава един конклав?

В първия ден се провежда само едно гласуване, като всеки ден след това са разрешени до четири кръга на гласуване. За успешен избор е необходимо мнозинство от две трети. Няма гаранция, че резултатите от първото гласуване ще бъдат разкрити още на същия ден. Чрез комбинация от речи, молитва, размисъл – и интензивни политически борби – кардиналите намаляват кандидатите чрез последователни кръгове на гласуване.

Ако никой не бъде избран след три дни, гласуването се спира за един ден. Гласуването се подновява и ако не бъде избран папа след още седем гласувания, има нова пауза и така нататък, докато изминат около 12 дни от гласуването. Ако никой не бъде избран след 33 кръга на гласуване, кардиналите отиват на балотаж на първите двама претенденти, съгласно сравнително ново правило, въведено от папа Бенедикт XVI. За разлика от предишните кръгове, тези двама кандидати не могат да гласуват.

Конклави са продължавали с месеци, като най-дългият регистриран е за избора на Григорий X през XIII в., който е продължил от ноември 1268 до септември 1271 поради вътрешни борби и външна намеса. За да предотврати същия хаос, който предшества избора му, Григорий X въвежда нови правила, които изолират избирателите и ги затварят (буквално) – оттук и терминът „конклав“.

Въпреки някои отклонения, като конклава от 1740 г., който продължил от февруари до август, процесът сега обикновено отнема само дни или понякога седмици. Средният конклав през XX в. е бил само три дни, а двата досега от XXI в., за Франциск и Бенедикт, са отнели съответно само пет и четири гласувания.

White smoke! Habemus Papam! On March 13, 2013, history was made. Cardinal Jorge Mario Bergoglio was elected the 266th Pope of the Catholic Church. This is how the world met Pope Francis. 11 years later, we are still praying for him. pic.twitter.com/3Kwab2Unzg — EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 13, 2024

Какво се случва, след като бъде избран папа?

След като папа бъде избран, майсторът на папските литургични тържества се връща в параклиса и деканът на Колегията на кардиналите – който ръководи конклава, ако са на възраст под 80 години – пита победителя: „Приемате ли каноничния си избор за върховен понтифекс?“.

Ако приемем, че кардиналът казва „Приемам“, деканът пита: „С какво име искате да ви наричат?“. Папските имена първоначално са имали за цел да католицизират рожденото име на победителя. Папа Йоан II, избран през 533 г., е първият, който прави това, защото е роден като Меркурий, кръстен на римския бог Меркурий. Сега те често се приемат като почит към предишни папи и като показател за подхода на новия към работата.

Въпреки че папата се смята за наследник на Свети Петър (бел. ред. първият папа в историята на християнството), никой не е избрал Петър за своето папско име, отчасти за да се избегнат сравнения с основателя на Римокатолическата църква и отчасти поради древно пророчество (бел. ред. на ирландският светец Мелахия), че нов папа, наречен Петър, ще бъде последният глава на Римокатолическата църква и ще предшества края на света.

Майсторът на литургичните церемонии след това въвежда информацията в официален документ, от комина на Сикстинската капела излиза бял дим и камбаните на базиликата Свети Петър бият.

След това новият папа се преоблича в бялото си расо и

един по един облечените в червено кардинали се приближават, за да се закълнат в подчинение.

Новият папа ще спре и ще се помоли в параклиса на Павел за няколко минути, преди да излезе на лоджията на балкона с изглед към площад Свети Петър. Преди него на балкона е кардинал, който обявява „Habemus papam!“ („Имаме папа!“) и след това го представя на света на латински.

Тогава се появява новият понтифекс и произнася първите си публични думи като глава на Римокатолическата църква.

