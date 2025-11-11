Пилот разчувства пътници с трогателно обещание към дъщеря си (ВИДЕО)

П илот на Delta Air Lines успокои „притеснените“ пътници с трогателна история за обещанието си да се върне вкъщи жив и здрав и да купи сладолед на малката си дъщеря – на фона на сериозния хаос във въздушния транспорт, предаде New York Post.

„Знам, че днес вероятно имаме доста притеснени пътници на борда. Това е напълно разбираемо“, казва пилотът в клип, качен в TikTok в събота, който оттогава е събрал над 12 милиона гледания.

„Искам да подчертая, че този самолет няма да помръдне и сантиметър, ако аз и вторият пилот Майкъл не сме абсолютно сигурни, че е безопасно да го направим“, продължава той.

„Преди да тръгна на това пътуване, малката ми дъщеря току-що научи думата „сладолед“ и ме накара да ѝ обещая, че ще ѝ купя сладолед, когато се върна вкъщи.“

„Затова ви уверявам – нищо, абсолютно нищо опасно няма да застане между мен и това малко момиченце и нейния сладолед.“

Пилотът, идентифициран от Fox8live като капитан Кристофър Пенингтън, след това прикани пътниците да се свържат с бордовата Wi-Fi мрежа и да си направят уговорка да хапнат сладолед с близките си, когато се приберат.

Полетьт, управляван от този сърдечен баща, е бил от Атланта до международното летище Рали-Дърам в Северна Каролина в четвъртък, 6 ноември.

Много потребители в TikTok изразиха възхищението си към капитана за това, че успокоява пътниците в период на сериозни проблеми с пътуванията, след като федералното правителство на САЩ спря работа (government shutdown).

„Delta, грижете се добре за този шампион!“, написа един потребител.

„Той стана татко на целия самолет, хаха“, коментира друг.

Най-дългият правителствен шътдаун в историята на САЩ вече доведе до хиляди отменени полети и ще продължи да създава хаос във въздушния транспорт още дни напред, дори ако Конгресът постигне споразумение.

Броят на полетите вече е намален в 40 от най-натоварените летища в страната поради липса на персонал.

Диспечерите на въздушното движение – които не са получавали заплати през по-голямата част от шътдауна – масово са в болничен, докато спирането продължава вече 41-ви ден.

Само в понеделник са отменени над 1700 полета от и към летища в САЩ.