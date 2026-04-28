Любопитно

Бебе на борда: Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Екипажът на Delta и трима медицински доброволци се превърнаха в герои, след като помогнаха на бременна жена да роди успешно в небето над САЩ

28 април 2026, 14:43
Б ременна жена изненада пътниците и екипажа на полет от Атланта до Портланд миналия петък, като започна да ражда на борда на самолета. От авиокомпанията Delta потвърдиха за щастливото събитие, случило се по време на полет DL478, приблизително половин час преди кацането на международното летище в Портланд, съобщава ABC News.

В официално изявление авиокомпанията благодари на лекар и две медицински сестри, които са били сред пътниците и веднага са се отзовали, за да асистират на екипажа.

„Изказваме искрените си благодарности на екипажа и медицинските доброволци на борда. Здравето и безопасността на нашите клиенти винаги са наш основен приоритет. Пожелаваме всичко най-добро на новото семейство“, заявиха от Delta.

В аудиозапис от полета, споделен от платформата Broadcastify, се чува как член на екипажа докладва на наземния контрол:

„Бебето се роди на борда на самолета. Така че кацаме с новороден пътник.“

Заради извънредната ситуация самолетът, на борда на който е имало 153 пътници и четирима стюарди, е получил приоритет за кацане от ръководството на въздушното движение. Веднага след приземяването машината е била посрещната от екипи на спешна медицинска помощ.

От авиокомпанията уточниха, че техните служители преминават през „всеобхватно медицинско обучение“ за справяне с подобни непредвидени ситуации.

Любопитни факти за политиката на авиолиниите:

  • На своя уебсайт Delta посочва, че не налага ограничения за летене на бременни жени.
  • Авиокомпанията не изисква медицинско свидетелство или сертификат от лекар, за да допусне бременна пътничка на борда.

Медиите вече са се свързали с пристанищната администрация на Портланд и семейството на бебето за допълнителен коментар относно състоянието на майката и новороденото.

Източник: ABC News    
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Блясък в Ню Йорк: Джордж Клуни получи престижна награда, придружен от ослепителната Амал

Автомобил прегази малко дете в Розино

Свидетелства за изнасилвания и "ферма за бебета": Какво се е случвало в ранчото "Зоро" на Епстийн

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

КС разглежда решението на НС за „Съвета за мир“ на Тръмп

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Ранени са петима души

"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Престъплението, което разтърси обществото, беше извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие през 2023 г.

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

Издирват 94-годишен мъж с деменция, изчезнал във Варненско

Извършват се обходи в района, като основно се претърсва местността ''Крушките'', в близост до дома му

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

Инцидентът е станал в района на Гара Лакатник

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

Бившият футболист и треньор в школата на клуба е починал на 37-годишна възраст

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

Министърът на правосъдието смята, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

Посолството в София подчертава значението на сътрудничеството за региона

Доживотен затвор за звездата от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон

Актьорът от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон бе осъден на доживотен затвор в Невада за десетилетия сексуално насилие. Той бе признат за виновен в злоупотреба с власт и духовната си роля на знахар над жени и непълнолетни момичета

