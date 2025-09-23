Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

"Сега той е мъченик за свободата на Америка": Тръмп нарече покойния Чарли Кърк гигант на своето поколение

Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

Ф ранция, Люксембург, Малта, Монако, Андора и Белгия официално признаха палестинска държава по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Те се присъединяват към Канада, Австралия и Португалия, както и към Обединеното кралство, което обяви своето признаване в неделя, докато Израел продължава с разширяването на окупиранията и ескалира геноцида си в Газа, пише Al Jazeera .

Решението на Обединеното кралство да признае официално палестинска държава идва повече от 100 години след като "Декларацията на Балфур" подкрепи "създаването в Палестина на национален дом за еврейския народ" и 77 години след създаването на Израел в британския мандат в Палестина.

"Пред лицето на нарастващия ужас в Близкия изток ние действаме, за да запазим жива възможността за мир и за решение с две държави", заяви британският премиер Киър Стармър в обръщение в неделя.

Декларациите на водещи западни сили, дълго смятани за близки съюзници на Израел, подчертават неговата нарастваща международна изолация на фона на войната в Газа, която е отнела живота на над 65 000 палестинци.

Франция с ключов ход за Палестина, политиците – разделени

Кои държави вече признават Палестина?

Понастоящем държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 от общо 193 държави членки на ООН, което представлява 81 процента от международната общност. Освен това тя е призната и от Светия престол, управляващия орган на Католическата църква и Ватикана, който има статут на наблюдател, нечлен на ООН.

Тези държави са изброени в таблицата по-долу:

№ Държава Дата на признаване 1 Франция 22 септември 2025 г. 2 Люксембург 22 септември 2025 г. 3 Малта 22 септември 2025 г. 4 Монако 22 септември 2025 г. 5 Белгия 22 септември 2025 г. 6 Андора 22 септември 2025 г. 7 Обединено кралство 21 септември 2025 г. 8 Австралия 21 септември 2025 г. 9 Канада 21 септември 2025 г. 10 Португалия 21 септември 2025 г. 11 Мексико 20 март 2025 г. 12 Армения 21 юни 2024 г. 13 Словения 4 юни 2024 г. 14 Ирландия 22 май 2024 г. 15 Норвегия 22 май 2024 г. 16 Испания 22 май 2024 г. 17 Бахамски острови 8 май 2024 г. 18 Тринидад и Тобаго 3 май 2024 г. 19 Ямайка 24 април 2024 г. 20 Барбадос 20 април 2024 г. 21 Сейнт Китс и Невис 29 юли 2019 г. 22 Колумбия 3 август 2018 г. 23 Сейнт Лусия 14 септември 2015 г. 24 * Свети престол 14 септември 2015 г. 25 Швеция 30 октомври 2014 г. * Държава-наблюдател, нечлен на ООН The State of Palestine is recognised as a sovereign nation by 157 UN member states, representing 81% of members.



But, who are the 150+ countries that have recognised Palestine as of 2025? https://t.co/e4cmgZpAyF pic.twitter.com/VamSlHOqED — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2025

Какво означава признаването?

Признаването на Палестина укрепва нейния международен статут, увеличава възможностите ѝ да държи израелските власти отговорни за окупацията и засилва натиска върху западните сили да работят за решение с две държави.

По-конкретно, то би позволило на палестинците да:

откриват посолства с пълен дипломатически статут

сключват търговски споразумения

получават подкрепа във форуми на международната сцена

се обръщат към Международния наказателен съд (МНС)

Признаването няма да:

сложи край на войната в Газа

спре бруталната военна окупация на Израел

Макар признаването да има малък незабавен ефект върху израелската политика в окупираните територии, то отразява надигаща се вълна от международна подкрепа за палестинската държавност.

Мартин Грифитс, директор на Mediation Group International, заяви пред Al Jazeera, че признаването на Палестина е само първа стъпка.

"Това е входна точка, но не и крайната цел", каза той, като призова държави като Обединеното кралство да изпълнят своите задължения по Международния съд, улеснявайки предоставянето на хуманитарна помощ, прекратявайки продажбите на оръжие и облекчавайки блокадите.

Той добави, че правителствата трябва също да подкрепят реформи, за да направят Палестинската власт "подходяща за целта", като отбеляза усилията на Франция, Саудитска Арабия, Норвегия и Испания.

"Това носи надежда, но все още не носи бъдеще", заяви Грифитс.

Заедно с Мексико, тези държави оформиха 11 нови признавания през 2025 година и 20-ото от началото на войната на Израел в Газа през октомври 2023 година, отразявайки нарастваща вълна от международно признаване на Палестина.

Петнадесет държави призоваха за независима Палестина

Реакцията на Израел

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон определи срещата на върха в организацията по въпроса за палестинската държавност като "цирк" и заяви, че стъпките за признаване на Палестина "награждават тероризма".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху повтори това послание в реакцията си на неделното признаване на Палестина от страна на Обединеното кралство, като заяви, че това е "награда" за "Хамас".

Той добави, че палестинска държава "няма да се случи".

Белгия също ще признае Палестина

Кратка история на признаването на Палестина

На 15 ноември 1988 година, по време на първата Интифада, Ясер Арафат, председател на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), обяви създаването на независима държава Палестина със столица Йерусалим.

Повече от 80 държави бързо признаха тази декларация, главно от Глобалния юг – включително държави в Африка, Азия, Латинска Америка и арабския свят. Повечето европейски признавания по това време дойдоха от държави от бившия съветски блок.

На 13 септември 1993 година Споразуменията от Осло белязаха първите преки преговори между палестинци и израелци, които предвиждаха палестинска държава редом с Израел. Този резултат обаче така и не се реализира.

През 2012 година Общото събрание на ООН гласува с голямо мнозинство, 138 "за", 9 "против" и 41 "въздържал се", за повишаване на статута на Палестина до "държава-наблюдател, нечлен". Това означава, че Палестина не може да гласува по резолюции, но може да присъства на заседания и да участва в дебати.

Само петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, САЩ, Русия, Китай, Франция и Обединеното кралство, притежават право на вето. Те придобиват този статут през 1945 година като основни победители във Втората световна война. Това им позволява всяка от тях да блокира резолюция, независимо от по-широката международна подкрепа.

На 18 април 2024 година Съединените щати наложиха вето върху широко подкрепяна резолюция в Общото събрание, която щеше да предостави на Палестина пълноправно членство в ООН, блокирайки повишаването на статута въпреки широката международна подкрепа.

САЩ имат дълга история на налагане на вето върху резолюции на Съвета за сигурност, критични към Израел, като са го правили поне 50 пъти, откакто са член на организацията. Тази последователна употреба на вето често е възпрепятствала приемането на мерки, насочени срещу израелски военни действия, незаконни селища или окупацията на палестински земи.