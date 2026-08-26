Свят

Ужас в Пакистан: 15 новородени загинаха при пожар в болница

В отделението е имало 16 новородени, когато е избухнал пожарът, като едно от тях е било спасено

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 август 2026, 09:42
Ужас в Пакистан: 15 новородени загинаха при пожар в болница
Източник: iStock/GettyImages

Н ай-малко 15 бебета загинаха, след като пожар избухна в държавна болница в пакистанската столица Исламабад, причинен от повреда в климатичната система, съобщи в сряда местният телевизионен канал Geo TV, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Огънят е тръгнал около 7:00 ч. сутринта (02:00 ч. по Гринуич) в Пакистанския институт по медицински науки (PIMS), на третия етаж в отделението за майчино и детско здраве, посочва медията.

Инцидентът е сред най-смъртоносните болнични пожари през последните години в страната, където държавното здравеопазване се субсидира, но лечебните заведения са с недостатъчни ресурси и са претоварени, а контролните органи често критикуват държавните бази заради лошо управление.

В отделението е имало 16 новородени, когато е избухнал пожарът, като едно от тях е било спасено, съобщава Geo TV.

Премиерът Шехбаз Шариф е разпоредил на властите да извършат незабавно разследване, съобщиха от неговия кабинет. „Отговорните лица трябва да бъдат установени и да бъдат предприети най-строги мерки“, се казва в изявление на кабинета на Шариф.

Отделението е било отцепено, а пред сградата на болницата са забелязани линейки.

PIMS, намиращ се в центъра на Исламабад, където миналата седмица за кратко се лекуваше бившият премиер Имран Хан, е една от основните публични болници в града.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Reuters    
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