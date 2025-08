Открито древно погребение може да преобърне представите ни за миналото

А рхеолози разкриха едно от най-древните известни човешки погребални места, датиращо отпреди около 100 000 години. Останките на петима представители на ранния човек, два цели скелета и три черепа, са били открити съзнателно подредени в погребални ями дълбоко в пещерата Тиншемет в централната част на Израел, пише Newsweek .

Изследователите посочват, че мястото предоставя рядко и убедително доказателство за организирана погребална практика през средния палеолит, като хвърля нова светлина върху ранните прояви на ритуалност, обичаи и дори вероятна вяра.

Откритието значително разширява времевия обхват на съзнателното човешко погребение - поведение, дълго разглеждано като белег за символно мислене и социална сложност. Внимателното разположение на телата, в съчетание с наличието на пигменти и предмети без практическа функция, подсказва, че ранните представители на Homo sapiens са могли да развият ритуални практики далеч по-рано, отколкото се смяташе досега.

Пещерата Тиншемет, проучвана през последното десетилетие, е разкрила останките на най-малко пет индивида, Homo sapiens и хоминини, наподобяващи неандерталци, всеки от които внимателно положен в плитки ями, с тялото свито в ембрионална поза и заобиколен от стотици церемониални предмети. Според Йоси Зайднер, съдиректор на разкопките и професор по археология в Еврейския университет в Йерусалим, постоянството в позиционирането на телата показва съзнателно погребение.

Някои от най-значимите находки от пещерата Тиншемет бяха публикувани през март в списанието Nature Human Behavior. Изследователите идентифицират останките като принадлежащи на ранни хора: два пълни скелета и три отделни черепа, както и допълнителни кости и зъби.

Освен това са документирани над 500 фрагмента червена и оранжева охра, създадени чрез нагряване на камъни, богати на желязо - процес, който според учените отразява способността на ранните хора да създават символични или декоративни обекти. „Тук виждаме наистина сложен набор от поведения, които не са свързани само с храна и оцеляване“, заяви Зайднер пред Associated Press.

Пещерата Тиншемет има изключително значение за археолозите, тъй като местният климат е съхранил костите, инструментите и орнаментите в добро състояние - за разлика от много други райони по света, където подобни находки са били изгубени във времето.

Кристиан Трайън, професор в Университета на Кънектикът и научен сътрудник в Програмата за произхода на човека към института „Смитсониън“, който не е участвал в изследването, коментира:

„При онези обекти имаше много неизвестни, но тук се потвърждава модел, който вече познаваме, и датировката е точно определена.“

Археолозите подчертават, че ще са необходими още много години, за да се разкрие напълно обектът. Използвайки ръчни длета и пневматични свредели с размер на писалка, наподобяващи стоматологични инструменти, учените действат изключително внимателно, за да запазят крехките находки.

