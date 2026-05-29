Любопитно

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Поп иконата Мадона направи шокиращи разкрития за интимния си живот по време на промоцията на новия си албум. Тя чистосърдечно призна кой е бил най-добрият ѝ партньор в леглото, но уточни, че класира единствено мъже, които вече не са сред живите

29 май 2026, 10:39
„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник
Източник: Getty Images

Н аскоро помолена да посочи най-добрия секс в живота си, Мадона заяви, че е готова да оцени само партньорите си, които вече са покойници. От всички свои бивши възлюбени обаче поп иконата избра Джон Ф. Кенеди-младши, пише Page Six.

Изпълнителката на хита "Material Girl" в момента промотира новия си албум „Confessions II“ в партньорство с приложението Grindr. Вместо традиционното престурне, тя засне специално видео с участието на драматурга Джереми О. Харис, драг кралицата Боб Драг Куин, танцьорката Айви Мюглер, дизайнера Раул Лопес и Марчело Гутиерес от списание ID, който влиза в ролята на интервюиращ.

Изданието Page Six се сдоби с ексклузивни кадри от видеото преди официалната му премиера. В един особено запомнящ се момент Лопес пита звездата: „С кой беше най-добрият ти секс досега?“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

„Ще споменавам само покойници“, отговаря суперзвездата от „Papa Don’t Preach“, преди да закрие устата си с ръка и да прошепне: „Джон Кенеди-младши“. Думите ѝ предизвикват бурна реакция сред присъстващите, които в един глас извикват: „Млъкни!“. Лопес веднага добави пикантен контекст към темата: „Всички казват, че надареността му е била направо луда и че е бил страхотен в леглото“.

„Ммм-хмм“, потвърждава Мадона с очевидно задоволство.

„Ти си третият човек, от когото чувам това“, отбелязва Лопес, който в тази ситуация спокойно би могъл да съперничи на водещите от престижното предаване „60 минути“.

Двамата имаха много кратка афера в края на 80-те години.

„Връзката им с Мадона беше просто увлечение“, споделя близък приятел на Кенеди в биографичната книга „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ от Роузмари Теренцио и Лиз Макнийл, издадена през 2024 г. „Нищо повече. Едва ли може да се нарече сериозна интимна връзка.“

В книгата се твърди, че двамата са се запознали, докато Кенеди е имал връзка с актрисата Кристина Хааг, а Мадона все още е била омъжена за Шон Пен. Според неназования приятел на Кенеди, поп иконата буквално е преследвала наследника на известната фамилия: „Това беше ласкателно за него – тогава тя беше на върха на славата си“.

„Всичко се крепеше на чисто физическо привличане, нямаше как да излезе нещо повече“, твърди източникът.

Ако се вярва на разкритията в биографията, Джон-Джон е спечелил безапелационно „синята лента“ за най-добър любовник в леглото на Мадона (в категорията на покойниците), и то без да се стига до традиционния сексуален акт.

„Те не разполагаха с предпазни средства, а тя беше изключително внимателна по отношение на превенцията на ХИВ“, обяснява приятелят му.

Това обаче не попречило на двойката да се „забавлява по други начини“, а самият Кенеди по-късно споделил, че изпълнителката на „Vogue“ има „едно от най-красивите тела, които някога е виждал“.

Според книгата, много години по-късно бившият съпруг на певицата Шон Пен се появява на корицата на издаваното от Кенеди списание „George“ (декември 1998 г.), след което двамата вечерят заедно. Приятелят на Кенеди-младши твърди, че тогава той лично е уверил Пен, че „никога не е познавал Мадона в библейския смисъл на думата“. Имайки предвид, че произхожда от семейство на юристи, това твърдение технически вероятно е било съвсем вярно.

В списъка на покойните бивши любовници на Мадона, с които Кенеди се състезава за първото място, влизат още легендарният художник Жан-Мишел Баския, актьорът Люк Пери и рап иконата Тупак Шакур.

Премиерата на видеото ще бъде в медийната секция на приложението Grindr, както и в официалните му профили в YouTube и Instagram. Компанията пуска и лимитирана серия грамофонни плочи с новия албум на звездата.

Мадона Джон Ф. Кенеди-младши секс Confessions II Grindr поп икона знаменитости
Последвайте ни

По темата

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Как работят облигациите и защо са добра алтернатива на депозитите

Как работят облигациите и защо са добра алтернатива на депозитите

pariteni.bg
Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Със слушалки и покрити очи: Украинска гимнастичка отказа да чуе руския химн във Варна

България Преди 26 минути

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Свят Преди 29 минути

,

Находка на 121 млн. години: Учени откриха птица, ухажвала партньори с гигантски шлейф от пера

Любопитно Преди 48 минути

Учените смятат, че екземплярът е бил мъжки, тъй като в днешно време дългите декоративни опашни пера обикновено принадлежат на мъжките птици

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Любопитно Преди 54 минути

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

<p>Схемата &bdquo;Баба Алино&ldquo;: Проверяват длъжностни лица за прикриване на 104 незаконни сгради</p>

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

България Преди 57 минути

Четири досъдебни производства се водят по случая с мащабните незаконни постройки край Варна

,

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Свят Преди 1 час

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Свят Преди 1 час

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Любопитно Преди 1 час

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

България Преди 1 час

Нико Александров е диагностициран с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб, а семейството му събира средства за лечение в Турция

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

България Преди 1 час

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

Снимката е илюстративна

„Те ходят сред нас“: Белият дом пусна сайта Aliens.gov, но истината се оказа друга

Свят Преди 1 час

Белият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Технологии Преди 1 час

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Урсула фон дер Лайен

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Свят Преди 1 час

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Свят Преди 1 час

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

.

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 1 час

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Кристиано Роналдо остана без треньор в Ал Насър

Gong.bg

Падна още една пречка по пътя на Жозе Моуриньо към "Бернабеу"

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

Nova.bg