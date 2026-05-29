„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Н аскоро помолена да посочи най-добрия секс в живота си, Мадона заяви, че е готова да оцени само партньорите си, които вече са покойници. От всички свои бивши възлюбени обаче поп иконата избра Джон Ф. Кенеди-младши, пише Page Six.

Изпълнителката на хита "Material Girl" в момента промотира новия си албум „Confessions II“ в партньорство с приложението Grindr. Вместо традиционното престурне, тя засне специално видео с участието на драматурга Джереми О. Харис, драг кралицата Боб Драг Куин, танцьорката Айви Мюглер, дизайнера Раул Лопес и Марчело Гутиерес от списание ID, който влиза в ролята на интервюиращ.

Изданието Page Six се сдоби с ексклузивни кадри от видеото преди официалната му премиера. В един особено запомнящ се момент Лопес пита звездата: „С кой беше най-добрият ти секс досега?“

„Ще споменавам само покойници“, отговаря суперзвездата от „Papa Don’t Preach“, преди да закрие устата си с ръка и да прошепне: „Джон Кенеди-младши“. Думите ѝ предизвикват бурна реакция сред присъстващите, които в един глас извикват: „Млъкни!“. Лопес веднага добави пикантен контекст към темата: „Всички казват, че надареността му е била направо луда и че е бил страхотен в леглото“.

„Ммм-хмм“, потвърждава Мадона с очевидно задоволство.

„Ти си третият човек, от когото чувам това“, отбелязва Лопес, който в тази ситуация спокойно би могъл да съперничи на водещите от престижното предаване „60 минути“.

Двамата имаха много кратка афера в края на 80-те години.

„Връзката им с Мадона беше просто увлечение“, споделя близък приятел на Кенеди в биографичната книга „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ от Роузмари Теренцио и Лиз Макнийл, издадена през 2024 г. „Нищо повече. Едва ли може да се нарече сериозна интимна връзка.“

В книгата се твърди, че двамата са се запознали, докато Кенеди е имал връзка с актрисата Кристина Хааг, а Мадона все още е била омъжена за Шон Пен. Според неназования приятел на Кенеди, поп иконата буквално е преследвала наследника на известната фамилия: „Това беше ласкателно за него – тогава тя беше на върха на славата си“.

„Всичко се крепеше на чисто физическо привличане, нямаше как да излезе нещо повече“, твърди източникът.

Ако се вярва на разкритията в биографията, Джон-Джон е спечелил безапелационно „синята лента“ за най-добър любовник в леглото на Мадона (в категорията на покойниците), и то без да се стига до традиционния сексуален акт.

„Те не разполагаха с предпазни средства, а тя беше изключително внимателна по отношение на превенцията на ХИВ“, обяснява приятелят му.

Това обаче не попречило на двойката да се „забавлява по други начини“, а самият Кенеди по-късно споделил, че изпълнителката на „Vogue“ има „едно от най-красивите тела, които някога е виждал“.

Според книгата, много години по-късно бившият съпруг на певицата Шон Пен се появява на корицата на издаваното от Кенеди списание „George“ (декември 1998 г.), след което двамата вечерят заедно. Приятелят на Кенеди-младши твърди, че тогава той лично е уверил Пен, че „никога не е познавал Мадона в библейския смисъл на думата“. Имайки предвид, че произхожда от семейство на юристи, това твърдение технически вероятно е било съвсем вярно.

В списъка на покойните бивши любовници на Мадона, с които Кенеди се състезава за първото място, влизат още легендарният художник Жан-Мишел Баския, актьорът Люк Пери и рап иконата Тупак Шакур.

Премиерата на видеото ще бъде в медийната секция на приложението Grindr, както и в официалните му профили в YouTube и Instagram. Компанията пуска и лимитирана серия грамофонни плочи с новия албум на звездата.