Свят

Откриха тяло на дете сред отломките на рухналата сграда край Истанбул

Седеметажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути при неизяснени обстоятелства

Обновена преди 32 минути / 29 октомври 2025, 11:09
Откриха тяло на дете сред отломките на рухналата сграда край Истанбул
Източник: БТА

Т ялото на 12-годишно дете от петчленното семейство, което е затрупано под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул, е било намерено в рамките на спасителна операция на мястото на инцидента, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи на Турция Мехмет Акташ, цитиран от турската телевизия НТВ (NTV). 

Седеметажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства. 

 

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в сградата е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са били затрупани под развалините. Към момента спасителите са установили контакт с един от членовете на фамилията и се опитват да достигнат до него, информира още Акташ.

Затрупаното семейство - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.

По думите на валията на Коджаели девет сгради в близост до рухналата постройка са евакуирани превантивно, а към момента в спасителната операция на място участват общо 375 души. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Срутване на сграда Гебзе Коджаели Издирване и спасяване Жилищен блок АФАД Развалини Неизяснени обстоятелства Обитаема сграда Турция
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 7 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 7 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 7 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 7 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 4 минути

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 13 минути

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

<p>OpenAI разкри мащаба на хората, които говорят с ChatGPT за самоубийство</p>

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Технологии Преди 37 минути

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Свят Преди 42 минути

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени

<p>Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия</p>

Тео Франкен потвърди: Професионални дронове са забелязани над военна база в Белгия

Свят Преди 49 минути

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Свят Преди 1 час

Броят на жертвите растеше непрекъснато

<p>&nbsp;Джъстин Трюдо е &bdquo;луд по Кейти Пери&ldquo; и я смята за &bdquo;перфектната жена&ldquo;</p>

Източник: Джъстин Трюдо е „луд по Кейти Пери“ и я смята за „перфектната жена“

Любопитно Преди 1 час

Политикът и изпълнителката за първи път породиха слухове за романтична връзка още през юли

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

България Преди 1 час

С тези средства се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност

<p>Откриха писма в бутилка от&nbsp;войници от Първата световна война&nbsp;</p>

Откриха писма в бутилка от войници от Първата световна война след 100 години

Свят Преди 1 час

Един от войниците е писал на майка си, че храната била „наистина добра“, с изключение на едно ястие, което било „погребано в морето“

<p>Наводнения потопиха Виетнам</p>

Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

Свят Преди 1 час

По данни на Гражданската защита единадесет човека са били ранени

<p>Въвеждат&nbsp;правила и контрол за всички атракциони</p>

Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

България Преди 1 час

Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността, заяви министърът на транспорта

.

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

България Преди 1 час

Добрата новина потвърди братовчедът на загиналата при инцидента майка на Марти Любомир Соколов

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

България Преди 1 час

При акцията са открити и иззети вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Свят Преди 1 час

Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия“ заради катастрофа

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия“ заради катастрофа

България Преди 1 час

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

България Преди 1 час

Изборът на Рая Назарян има за цел да се гарантира контрола над парламента, заяви лидерът на МЕЧ

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Илиан Илиев: Трябваше да вкараме 10 гола

Gong.bg

Какво провокира Илиан Илиев след мача в Перник?

Gong.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg