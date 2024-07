21 души загиват при срутване на сграда по време на изпит в Нигерия

Д вадесет и един души загинаха, след като училищна сграда се срути в централната част на Нигерия, докато учениците полагат изпит, което местните власти нарекоха "трагедия, която можеше да бъде избегната".

Според Националната агенция за управление на извънредни ситуации (NEMA) на Нигерия двуетажната сграда се е срутила в град Джос, а 30 души са били хоспитализирани.

NEMA съобщи, че сред загиналите в Джос, столицата на щата Плато, има и студенти, без да посочва точния им брой.

По данни на правителството на щата Плато около 120 души са били затрупани при срутването на сградата.

Губернаторът на щата Платау Калеб Манасе Мутфуанг заяви, че сградата се е срутила, докато студентите са държали изпит. Мутфванг изрази "дълбокото си съчувствие към семействата на учениците и персонала на училище "Света академия".

Правителството на щата Плато направи изявление в петък: "Правителството определя инцидента като трагедия, която може да бъде избегната, като се позовава на слабата структура на училището и опасното му местоположение в близост до брега на река."

Правителството е инструктирало местните болници да предоставят лечение без документи и заплащане.

