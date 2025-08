Откриха телата на четирима работници след срутването в мина в Чили

Ч етирима от петимата затрупани работници в медната мина "Ел Тениенте" на корпорацията "Коделко" (Codelco) са открити мъртви, съобщиха днес от компанията, докато спасителните екипи работят по разчистването на подземните коридори, които се срутиха при силен трус миналата седмица, предаде Ройтерс.

Срутване в медна мина в Чили, загинал и петима в неизвестност

Смъртните случаи при инцидента достигнаха пет души, включително един човек, който почина в момента на инцидента в четвъртък вечерта.

