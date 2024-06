Откриха рекордно количество кокаин на пристанището в Хамбург

Р екордно количество кокаин е открито от германската полиция в пратка на пристанището на Хамбург. Дрогата е за няколко милиарда евро, предава БНР.

Investigators in Germany have discovered a record amount of cocaine worth several billion euros. https://t.co/0c1jdg70gt

Вероятно това е най-големият досегашен успех в разследването на германските служители от отдела за борба с наркотиците: както съобщи Централната служба за борба с организираната престъпност към прокуратурата в Дюселдорф, иззето е рекордно количество кокаин. Става въпрос за десетки тонове на стойност няколко милиарда евро.

German authorities announce they seized nearly 35 tons of cocaine, marking the biggest-ever bust of its kind https://t.co/4PUkD5O6Md pic.twitter.com/g6SKWdKlCu