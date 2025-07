Откриха древната гробница на владетел на маите

А рхеолози от Университета в Хюстън откриха гробницата на Те К’аб Чаак – първия известен владетел на древния град на маите Каракол, разположен в днешен Белиз, пише Newsweek.

Откритието е кулминацията на над 40 години разкопки, водени от археолозите и съпрузи Арлен Ф. Чейс и Даян З. Чейс. Гробницата, датирана около 350 г. сл. Хр., съдържа богата колекция от артефакти: 11 керамични съда, бижута от жадеит, мозаечна маска от същия материал, както и черупки от тихоокеанския спондилус.

