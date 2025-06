Откриха древна византийска гробница под къща в Сирия

И зпълнител на строителни работи в Сирия откри под разрушен дом древна византийска гробница, за която се смята, че е на 1500 години, пише New York Post.

Гробницата е открита миналия месец в град Маарат ал-Нуман - ключов град между Алепо и Дамаск - в къща, разрушена по време на 14-годишната сирийска гражданска война, която приключи с бягството на бившия президент Башар Асад в Русия през декември.

Жителите уведомили сирийската дирекция за антики, която изпратила експерти, за да проучат и обезопасят обекта.

Над мястото на погребението се намира жилищен квартал със сгради от калдъръмени блокове, които в голяма степен са пострадали по време на конфликта.

Яма до една от сградите води до отворите на две погребални камери, всяка от които съдържа по шест каменни гроба. В горната част на една каменна колона е гравиран кръстният знак.

