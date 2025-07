Откриха 4000-годишен отпечатък от ръка в древноегипетска гробница

О тпечатък от ръка на 4000 години, беше открит върху глинен модел, използван като дар в древноегипетска гробница. Изследователи от музея Фицуилям на Кеймбриджкия университет в Обединеното кралство се натъкнаха на този уникален отпечатък, докато подготвяха изложба, планирана за откриване тази есен, пише CNN.

Артефактът е намерен в основата на т.нар. „дом за души“ – глинен предмет с формата на сграда, който обикновено се поставя в гробници и, според прессъобщение на музея, е служел като място за обитаване на душата. Моделът разполага с отворено пространство отпред, където се поставят хранителни дарове като хляб, маруля или волска глава.

"I have never seen such a complete handprint on an Egyptian object before."



