Откриха четири тела след лавината на Броуд Пийк, Нирмал Пурджа остава в неизвестност

Алпийският клуб на Пакистан заяви, че се полагат усилия за бързо изпращане на хеликоптери и други спасителни ресурси

Спасителите откриха телата на четирима от десетимата алпинисти, изчезнали след лавина на Броуд Пийк в Пакистан, докато издирвателната операция продължава при тежки условия.

Групата е била водена от известния алпинист Нирмал Пурджа, като след лавината няма връзка с нито един от останалите катерачи.

Пакистанските власти и Алпийският клуб координират мащабна спасителна операция с военни хеликоптери, а семействата на изчезналите се информират за развитието на ситуацията.

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Спасителните екипи, които издирват 10 катерачи, изчезнали след лавина на пакистанския връх Броуд Пийк, са открили четири тела, съобщиха официални представители.

Продължават усилията за изваждането на телата на четиримата алпинисти въпреки тежките метеорологични условия, според високопоставени правителствени служители. Те са говорили при условие за анонимност, тъй като не са били упълномощени да разговарят с медиите, и не са съобщили веднага чии са откритите тела.

„Екипът не е имал връзка от четвъртък“, заяви Карар Хайдри, вицепрезидент на Алпийския клуб на Пакистан (ACP). Той уточни, че военни хеликоптери са се включили в спасителната операция и че властите поддържат контакт със семействата на изчезналите катерачи.

Известният алпинист Нирмал Пурджа, който е роден в Непал британски гражданин и е служил в британската армия и Кралските морски пехотинци, е ръководил групата от международни катерачи на 12-ия по височина връх в света, когато лавината ги е връхлетяла около обяд в четвъртък.

Алпийският клуб на Пакистан съобщи, че от момента на лавината не е имало контакт с нито един от катерачите.

Пурджа придоби световна известност през 2019 г., когато изкачи 14-те най-високи върха на планетата за рекордните 189 дни, постижение, представено в документалния филм на Netflix „14 върха: Няма невъзможни неща“. Рекордът му беше подобрен през 2023 г.

Той е един от петимата непалски катерачи в групата, заедно с пакистанския алпинист Сохаил Сахи от Хунза, оманската катерачка Натхира, американската алпинистка Малори Гайс, китайски катерач с фамилия Уан и още един чуждестранен катерач, съобщи вицепрезидентът на ACP Карар Хайдри.

Renowned Nepali climber among 10 mountaineers feared missing after Pakistan avalanche https://t.co/LoDEvLLaHP — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 30, 2026

Туристическата компания Moving Mountains, базирана в Пакистан, съобщи в края на миналия месец, че експедиционният екип е бил на път към малкото градче Асколе и им пожела безопасно изкачване на Броуд Пийк.

Компанията посочи, че това е първият опит на Гайс да изкачи 8000-метров връх в Пакистан, докато за Сахи това се очаква да бъде последният му такъв връх.

Сахи е водач за компанията, както и географ и фотограф на голяма надморска височина. Според сайта на Moving Mountains той е изкачил някои от най-значимите върхове в света.

Гайс, на 39 години, живее в Сан Антонио и е запален пътешественик, който обича природата и активностите на открито, според страницата ѝ в Instagram. По-рано тази година тя съобщи в социалните мрежи, че затваря своето пилатес студио, за да направи „огромна крачка на вярата към неизвестното и да види накъде ще я отведе животът“.

„Имам подозрението, че ще има много каски, въжета и котки“, написа тя.

Президентът на ACP генерал-майор Ирфан Аршад и висшето ръководство на организацията поддържат контакт с правителствени служители, за да „осигурят незабавна спасителна операция“, съобщи организацията.

Ten climbers, led by renowned Nepali mountaineer Nirmal Purja, are feared missing after an avalanche in northern Pakistan where they were on a climbing expedition, the country’s alpine club said https://t.co/DBXVVgsgUg pic.twitter.com/3972N59dL5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 31, 2026

В по-ранно изявление ACP каза:

„Алпийският клуб на Пакистан получи дълбоко тревожни сведения за лавина, ударила група катерачи на Броуд Пийк (8047 м) в планинската верига Каракорум около обяд днес.

Президентът на Алпийския клуб на Пакистан генерал-майор Ирфан Аршад, HI(M), заедно с висшето ръководство на клуба, е в постоянен контакт с най-високите правителствени органи и всички съответни институции, за да бъде организирана незабавна спасителна операция.

Полагат се всички възможни усилия за осигуряване на хеликоптерна подкрепа и мобилизиране на всички налични спасителни ресурси при първа възможност, в зависимост от метеорологичните и оперативните условия.

Алпийският клуб на Пакистан следи отблизо ситуацията и координира действията си с всички заинтересовани страни.

Клубът се моли за безопасността и успешното спасяване на всички катерачи и изразява солидарност със семействата им и международната алпинистка общност в този труден момент.“

Броуд Пийк, висок 8047 метра, е 12-ият най-висок връх в света. Той се намира в пакистанската планинска система Каракорум, където са разположени пет от общо 14-те върха на планетата с височина над 8000 метра, привличащи алпинисти от целия свят.