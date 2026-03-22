Трагедия в италианските Алпи - лавина затрупа скиори

Н ай-малко двама скиори са загинали при лавина в италианската провинция Южен Тирол, предаде ДПА.

Група от около 10 души е била затрупана от лавина, съобщи италианската планинска спасителна служба. Поне един от пострадалите е бил транспортиран с хеликоптер до болница в тежко състояние, а издирването на друг продължава.

По първоначални данни инцидентът е станал около обяд в труднодостъпен високопланински район на надморска височина около 2300 метра.

От началото на зимния сезон в италианските Алпи вече са регистрирани няколко инцидента заради лавини, довели до жертви и ранени. С последния случай броят на загиналите при лавини в европейските планини от началото на октомври достига най-малко 127 души.

Експерти посочват, че една от причините за нарастващия брой инциденти са климатичните промени. Температурите се покачват, а снежната покривка става по-нестабилна.

A deadly South Tyrol avalanche kills 2 skiers, trapping 25 near the Austria border https://t.co/6to4zfDHQH — CTV News (@CTVNews) March 21, 2026

Защита от лавини

Лавината е бързо движеща се маса сняг, лед и отломки, която се спуска по планински склон. Тя представлява значителна опасност за човешки живот, инфраструктура и природна среда в планинските райони по света. Ефективната защита от лавини включва комбинация от задълбочени знания, внимателна подготовка, подходящо спасително оборудване и умения за вземане на решения на терен, целящи минимизиране на риска от попадане в лавина и увеличаване на шансовете за оцеляване при инцидент.

Основният стълб на лавинната безопасност е образованието. Преминаването на специализирани лавинни курсове е от ключово значение за разбиране на процесите на формиране на лавините, динамиката на снежната покривка, разпознаване на опасен терен и правилното използване на спасително оборудване. Преди всяко излизане в лавиноопасна зона е задължително събирането на информация. Това включва проверка на актуалната лавинна прогноза за региона, подробна метеорологична прогноза, състоянието на снежната покривка и историята на снеговалежите. Детайлното планиране на маршрута трябва да идентифицира безопасни пътища, да избягва известни лавинни зони и да преценява наклона на склоновете. Пътуването с опитни партньори и предварително обсъждане на плана за действие и на потенциалните рискове също са важни елементи.

Необходимо спасително оборудване

Всеки, който навлиза в лавиноопасен терен, трябва да носи и да умее да използва специфично спасително оборудване:

Лавинен предавател/приемник (трансивър) - за бързо локализиране на затрупани хора. Лавинна сонда - за прецизно определяне на местоположението и дълбочината на затрупания човек. Лавинна лопата - за бързо и ефективно изкопаване на жертвата.Допълнително, но силно препоръчително оборудване включва: Лавинен еърбег (въздушна възглавница) - система, която при активиране се надува и увеличава обема на човека, помагайки му да остане на повърхността на лавината. Каска - за защита от травми при удар.Носенето на това оборудване е безполезно, ако не се тренира редовно неговото използване.

Поведение на терен и вземане на решения

Дори след щателно планиране, постоянната оценка на терена и условията по време на движение е критична. Търсете признаци на нестабилност – пукнатини в снежната покривка, пропадания ("whumps" – звук от слягане на сняг), скорошни лавини, силен вятър, който образува навявания. Придвижването в опасни зони трябва да става един по един, като се поддържа визуален контакт и се минава бързо през рискови участъци, спирайки на безопасни места (като върхове на била, гъсти гори или склонове с нисък наклон). Вземането на консервативни решения е жизненоважно; винаги бъдете готови да се откажете от целта си и да се върнете, ако условията са съмнителни.

При затрупване от лавина

Ако попаднете в лавина, опитайте се да избягате настрани, да се хванете за дървета или скали, и ако имате – активирайте лавинния си еърбег. Когато лавината започне да спира, опитайте се да създадете въздушен джоб пред лицето си с ръце. Модерната лавинна безопасност се е развила значително през последните десетилетия, благодарение на напредъка в прогнозирането, оборудването и методите за обучение. Въпреки това, най-ефективната защита винаги ще остане комбинацията от задълбочени знания, уважение към планината и отговорно поведение.