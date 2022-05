Откриха 44 тела на цивилни в развалините на рухнала сграда в Украйна

Т елата на 44 цивилни са били открити в развалините на разрушена от руските войски сграда в украинския град Изюм, заяви представител на местните власти, цитиран от Асошиейтед прес.

Управителят на Харковска област Олег Синегубов съобщи в социалните медии, че пететажната сграда е рухнала, докато цивилните са били вътре.

Ukraine official says 44 dead civilians found from building collapse https://t.co/j9ZoFUoRO7 pic.twitter.com/JBXq5M62Hd