Украйна: Русия изстреля 7 ракети по Одеса

У краинските въоръжени сили заявиха, че руски сили са изстреляли седем ракети въздух-земя по Одеса и са поразили търговски център и склад, предаде Асошиейтед прес. По информация от въоръжените сили един човек е загинал и петима са били ранени.

Ukraine’s Southern Operational Command said that seven “Soviet model” missiles were fired on Odesa on the evening of May 9. The resultant fires have been extinguished.