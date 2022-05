Последни данни за загубите на Русия в Украйна

Д осега визуално е потвърдено, че Русия е загубила 3 500 превозни средства и друго тежко военно оборудване, откакто започна инвазията си в Украйна на 24 февруари.

Това сочат данните на „Орикс”, сайт, който сравнява и проверява информацията за военни загуби, използвайки снимки, видеа, геолокация и сателитни изображения.

Руските загуби в Украйна включват 675 бойни машини на пехотата (БМП), 612 танка, 347 бронетранспортьора (БТР и БРДМ), 163 оръдия и самоходни артилерийски установки, 108 леки транспортни машини на пехотата, като ГАЗ-2975 „Тигър”, 58 бойни дрона, 39 хеликоптера, 26 бойни самолета, 6 военни кораба, съобщава Би Би Си.

Представянето на руските военни в Украйна е изключително слабо. Видими са грешки на разузнаването и командването, засилени от изключителни тактически провали на бойното поле.

Западните наблюдатели, анализиращи модернизацията на руската армия бяха изненадани.

Сила, за която се смяташе, че има напредък в професионализирането на войската, включването на нови технологии и нови доктрини, изглежда в този конфликт като бледо отражение на Червената армия от миналото.

А сега въоръжените сили на Русия са много по-малки от тези на Съветския съюз.

За разлика от Украйна, която мобилизира обществото за съпротива срещу агресора, Москва воюва с армия, изглеждаща недостатъчно подготвена.

В първите фази на войната нямаше опит за съсредоточаване на усилията и използване на първоначалното значително руско предимство в жива сила и техника.

Дори и в момента Русия все още не е успяла да постигне пълно въздушно превъзходство. А последната руска офанзива в Източна Украйна продължава да показва много от вече отбелязаните слабости.

Основните елементи на съвременната война – комуникациите и логистиката, изглежда са неглижирани от руската армия, посочва Би Би Си.

#UkraineWar: Russia is now visually confirmed to have lost 3500 vehicles and other pieces of (heavy) military equipment since it began its invasion of Ukraine on February 24.



Full list: https://t.co/QR37xdfJdY pic.twitter.com/fapQCepcPt