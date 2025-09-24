Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

И звестната италианска актриса Клаудия Кардинале е починала на 87-годишна възраст в Нему́р, Франция, съобщи нейният агент.

По думите му, Кардинале е била заобиколена от семейството си в момента на смъртта.

Italian actress and star of The Leopard Claudia Cardinale dies aged 87 https://t.co/4xVJXVZZeN — BBC News (World) (@BBCWorld) September 24, 2025

Родена в Тунис през 1938 г. в семейство на сицилиански родители,

Кардинале участва в някои от най-прочутите филми на 60-те и 70-те години, омагьосвайки публиката по целия свят със своя пленителен поглед, който я превърна в муза на режисьорите Лукино Висконти и Федерико Фелини, пише DW.

Източник: iStock photos/Getty images

Кардинале, чиято кариера започва след спечелването на конкурс за красота, отвел я на кинофестивала във Венеция,

участва в повече от 100 филма в рамките на пет десетилетия.

Тя работи с водещи режисьори в Европа и Холивуд

и си партнира с актьори като Марчело Мастрояни, Бърт Ланкастър, Ален Делон и Хенри Фонда.