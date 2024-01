От сребристо до оранжево: Защо цветът на косата на Тръмп постоянно се мени

К огато Доналд Тръмп се яви във федералния съд в Манхатън по-рано тази седмица, наблюдатели забелязаха, че косата му изглежда в различен нюанс - по-скоро светло оранжев.

Вътрешен човек казва: „Фризьорите му се ядосват, но не могат да го покажат, Тръмп не може да седи неподвижен, тъй като трябва да седи неподвижен поне 30 минути, за да поеме боята.“

Donald Trump’s hair color changes with his mood, ‘he can’t sit still’ at hairdresser: stylish source https://t.co/t91j7BT5TG pic.twitter.com/UvxbSDyT3t