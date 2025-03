Осъдиха жена на 178 удара с камшик и 18 месеца затвор

И ранска активистка беше осъдена на 178 удара с камшик и 18 месеца затвор, след като беше арестувана за това, че не носи хиджаб. Хамиде Зарей, активист на Гилак и бивш политически затворник, беше освободена по-рано този месец от централния затвор в Ращ, след като прекара близо месец зад решетките – само за да бъде изправена пред нова брутална присъда, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Последната ѝ присъда включва девет месеца лишаване от свобода и 74 удара с камшик за „нарушаване на обществения ред“, девет месеца за „съпротива срещу служители на реда“, 74 удара с камшик за „обида на служител на служба“ и 30 удара с камшик за „причиняване на невидими наранявания“.

Изпитанието на студентката от магистърска степен в Техеранския университет започна на 3 февруари, когато тя се яви в Обществената и революционна прокуратура в Ращ като част от присъда за принудително пребиваване.

Тя беше задържана за неносене на задължителния хиджаб, което доведе до нови обвинения срещу нея.

Зарей прекара 29 дни в ареста в централния затвор Ращ, преди да бъде освободен под гаранция на 3 март, според доклад на Организацията за човешки права Hengaw. Съобщава се, че по време на престоя си в ареста активистката е била нападната физически от двама служители от звеното за защита на прокуратурата в Ращ, което е довело до наранявания на китката и тежки натъртвания.

Но това е само последната глава от безмилостната атака на режима срещу Зарей. През юни миналата година тя беше арестувана, след като беше призована в съда Ращ и изпратена в затвора Лакан, само за да бъде освободена на 10 юни след осигуряване на съдебна гаранция.

Но

проблемите ѝ с иранските власти датират от 2022 г.

През ноември 2023 г. Революционният съд на Карадж под ръководството на съдия Муса Асафолхосейни я осъди на една година затвор за „пропаганда срещу Ислямска република Иран“. След приемане на присъдата тя беше намалена на девет месеца.

Зарей беше задържана за първи път в Карадж на 29 май 2023 г. и затворена в затвора Качуи до освобождаването ѝ на 22 февруари 2024 г., след като излежа присъдата си. Въпреки това ѝ е забранено да пътува в продължение на две години, забранена ѝ е дейност в социалните медии в продължение на две години и е принудена да отиде в изгнание в Ращ.

Първият ѝ известен арест се състоя на 3 ноември 2022 г., когато беше задържана за присъствие на мемориал, отбелязващ 40-ия ден от убийството на Хадис Наджафи – млада жена, застреляна от силите за сигурност по време на протестите през 2022 г. Тя беше затворена в затвора Качуи, преди да бъде освободена на 7 февруари 2024 г. съгласно така наречената директива за „помилване“.

Случаят на Хамиде Зарей е още един

смразяващ пример за бруталното потискане на активисти за правата на жените от Иран.

С нейната нова сурова присъда затвор и варварското наказание от 178 удара с камшик, иранският режим продължава безпощадните си репресии срещу онези, които се осмеляват да се противопоставят на потисническите му закони.

Това идва, след като иранска студентка беше арестувана и отведена в психиатрична болница от моралната полиция, след като се съблече по бельо и се разходи из ислямския университет Азад в Техеран през ноември миналата година.

Кадри от смелия момент показват как студентката седи и крачи напред-назад със скръстени ръце пред смаяните зяпачи в научния и изследователски кампус на университета, преди да бъде задържана от силите за сигурност и насила качена в кола.

След арестуването ѝ имаше широко разпространени призиви от правозащитници в социалните медии за незабавното ѝ освобождаване, след като според съобщенията тя е получила тежки наранявания по време на насилствения си арест.

Все по-голям брой жени се противопоставиха на властите, като захвърлиха хиджабите си

след национални протести, последвали смъртта през септември 2022 г. на млада иранска кюрдка в ареста на моралната полиция за предполагаемо нарушаване на правилата за носене на хиджаб. 22-годишната Махса Амини почина, след като беше арестувана поради неправилно носене на хиджаба си. Смъртта ѝ предизвика масовите протести „Жени, живот, свобода“, които продължиха с месеци в страната.

Година по-късно, през октомври 2023 г., иранска тийнейджърка на име Армита Джераванд беше ранена при предполагаема среща с полицията в метрото на Техеран, докато не носеше покривало на главата. По-късно тя почина в болница.