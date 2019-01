Рапърът Крис Браун беше задържан и разпитван от полицията в Париж заради подозрение за изнасилване.

Жена е обвинила Браун, неговият бодигард и негов приятел в това, че са я изнасилили в хотел в Париж миналата седмица, в нощта между вторник и сряда. Американският изпълнител е във френската столица, за да присъства на модни ревюта.

Според жената, която е на 24 години, двамата с Браун се срещнали в нощен клуб в центъра на Париж, близо до Шанз-Елизе, преди да отидат в хотела.

След разпита Браун бе освободен, а неговият адвокат обяви, че обвиненията са „очевидно неверни”.

Двама други мъже, идентифицирани от френските медии като бодигарда на Браун и негов приятел, също бяха арестувани.

Singer Chris Brown arrested in France on suspicion of rape: police source https://t.co/IOTuICnGzt pic.twitter.com/o3kM60BgbD