Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Г лавният заподозрян по случая с изчезването на Маделин Маккан беше освободен от затвор в Германия, където изтърпяваше присъда за несвързано престъпление, съобщи BBC .

Кристиан Брюкнер беше изведен от затвора от своя адвокат. Той не се виждаше в колата, с която пътуваше, но полицията потвърди, че е напуснал затвора в Зенде, близо до Хановер.

Източник: Getty Images

Брюкнер беше осъден за изнасилването на възрастна жена в Прая да Луш, Португалия, през 2005 г. След освобождаването си ще носи електронна гривна.

48-годишният германец никога не е бил обвинен във връзка с изчезването на Маделин и отрича всякакво участие.

Момиченцето изчезна от курорта Прая да Луш през 2007 г., докато спеше в апартамент с братята и сестрите си. Родителите й, Кейт и Джери Маккан, бяха на вечеря в близък ресторант.

Източник: Getty Images

Случаят се превърна в едно от най-известните и все още неразкрити изчезвания в света.

Германската прокуратура многократно е твърдяла, че разполага с доказателства, включително данни от мобилен телефон, че Брюкнер е бил в района по време на изчезването. Но до момента няма достатъчно силни доказателства за повдигане на обвинение.

Брюкнер, който дълги години е живял в Алгарве, е рецидивист и осъждан сексуален престъпник. Има няколко присъди, включително за сексуално насилие над деца през 1994 и 2016 г.

През юни тази година португалската и германската полиция извършиха ново претърсване в района между мястото, където семейството на Маккан е отседнало, и адреси, свързани с Брюкнер, но не откриха нови доказателства.

През 2023 г. бяха проведени претърсвания и край язовир „Баражем до Араде“, на около 50 км от Прая да Луш. Брюкнер е пребивавал в района между 2000 и 2017 г. и има снимки и видеа, заснети около този язовир.

През октомври миналата година германски съд оправда Брюкнер по други обвинения за сексуални престъпления, за които се твърдеше, че са извършени в Португалия между 2000 и 2017 г.

Източник: Getty Images

Поради различията в законодателството германските власти подозират Брюкнер в убийство на Маделин Маккан, докато британската полиция все още разглежда случая като изчезване.

От 2011 г. насам финансирането за операция „Грейндж“ на Скотланд Ярд надхвърля 13,2 млн. паунда. През април бяха отпуснати още 108 000 паунда от британското правителство.