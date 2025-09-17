Свят

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

17 септември 2025, 10:37
Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан
Източник: БТА

Г лавният заподозрян по случая с изчезването на Маделин Маккан беше освободен от затвор в Германия, където изтърпяваше присъда за несвързано престъпление, съобщи BBC.

Кристиан Брюкнер беше изведен от затвора от своя адвокат. Той не се виждаше в колата, с която пътуваше, но полицията потвърди, че е напуснал затвора в Зенде, близо до Хановер.

Източник: Getty Images

Брюкнер беше осъден за изнасилването на възрастна жена в Прая да Луш, Португалия, през 2005 г. След освобождаването си ще носи електронна гривна.

48-годишният германец никога не е бил обвинен във връзка с изчезването на Маделин и отрича всякакво участие.

Момиченцето изчезна от курорта Прая да Луш през 2007 г., докато спеше в апартамент с братята и сестрите си. Родителите й, Кейт и Джери Маккан, бяха на вечеря в близък ресторант.

Източник: Getty Images

Случаят се превърна в едно от най-известните и все още неразкрити изчезвания в света.

Германската прокуратура многократно е твърдяла, че разполага с доказателства, включително данни от мобилен телефон, че Брюкнер е бил в района по време на изчезването. Но до момента няма достатъчно силни доказателства за повдигане на обвинение.

Брюкнер, който дълги години е живял в Алгарве, е рецидивист и осъждан сексуален престъпник. Има няколко присъди, включително за сексуално насилие над деца през 1994 и 2016 г.

През юни тази година португалската и германската полиция извършиха ново претърсване в района между мястото, където семейството на Маккан е отседнало, и адреси, свързани с Брюкнер, но не откриха нови доказателства.

През 2023 г. бяха проведени претърсвания и край язовир „Баражем до Араде“, на около 50 км от Прая да Луш. Брюкнер е пребивавал в района между 2000 и 2017 г. и има снимки и видеа, заснети около този язовир.

През октомври миналата година германски съд оправда Брюкнер по други обвинения за сексуални престъпления, за които се твърдеше, че са извършени в Португалия между 2000 и 2017 г.

Източник: Getty Images

Поради различията в законодателството германските власти подозират Брюкнер в убийство на Маделин Маккан, докато британската полиция все още разглежда случая като изчезване.

От 2011 г. насам финансирането за операция „Грейндж“ на Скотланд Ярд надхвърля 13,2 млн. паунда. През април бяха отпуснати още 108 000 паунда от британското правителство.

Маделин Маккан Кристиан Брюкнер Изчезване Португалия Германия Прая да Луш Разследване Неразкрит случай Сексуален престъпник Освободен от затвор
Последвайте ни

По темата

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

pariteni.bg
Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 14 минути

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 17 минути

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 37 минути

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 42 минути

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 58 минути

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

<p>Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!</p>

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

България Преди 1 час

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет

Румъния е на ръба на рецесията

Румъния е на ръба на рецесията

Свят Преди 1 час

Инфлацията в Румъния продължава да расте с бързи темпове

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Добрев и Уайт за първи път бяха романтично свързани през 2020 г., но по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г.

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

<p>Зеленски алармира за плановете на Русия</p>

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Свят Преди 2 часа

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

България Преди 2 часа

Това заяви държавният глава по време на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България

Снимката е илюстративна

Охранител наръга с нож мъж след спор в Морската градина в Бургас

България Преди 2 часа

Пострадалият не е получил сериозни наранявания

Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

Свят Преди 2 часа

Швейцарският бизнес в момента се опитва да се преориентира към държавите от ЕС и по-конкретно Германия, на които САЩ наложиха мита от едва 15%

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Тези три зодии с големи изпитания до края на 2025

Edna.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Обрат: Ивелин Попов води преговори с български евроучастник

Gong.bg

"Ще дам 200 000 лева, за да те убият": Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван

Nova.bg

„Дай ми пистолета, скъп е”: От училището, в което стреля дете, твърдят, че майка му се е държала безочливо

Nova.bg